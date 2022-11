Trabajadores de Mahle reclamaron la reprogramación de las vacaciones

Durante la mañana de este miércoles, un grupo minúsculo de empleados de Mahle se manifestaron frente a la compañía de fábrica de válvulas, en Bv. Santa Fe al 2.300, en reclamo de la reprogramación de las vacaciones ante la llegada de las fiestas de fin de año. En la ocasión, Gerardo Meschller, representante de delegados de la empresa, le comentó a los medios locales que "este es el cuarto año consecutivo que la firma realiza el cierre de la planta durante navidad y año nuevo, fechas especiales que se incorporan a las licencias. El primer punto es el tema económico, ya que al absorber dos feriados dentro de las vacaciones perdemos casi 13 mil pesos cada uno de los trabajadores o de los operarios. Y el otro tema es que las familias de los empleados de la ciudad no pueden salir a disfrutar unos días más allá de algún lugar turístico cercano a Rafaela, ya que la situación económica del metalúrgico no da para ir a otra provincia más lejana. Mientras que el otro tema es que el 2 de enero, cuando tenemos que volver a trabajar, tenemos temperaturas de 60º, 65ª C dentro de la planta, sobre todo en la zona de los hornos, con lo cual se hace inhumano poder trabajar en esas condiciones. Es por ello que el pedido formal que hemos realizado como trabajadores es que la planta se cierre a partir del 2 de enero y no a partir del 19 de diciembre y así evitar esta situación". Posteriormente, si han recibido alguna respuesta por parte de la empresa, el entrevistado agregó que "hasta ahora no. Ellos dicen que son una multinacional y es entendible y que esto se maneja así en todo el mundo. El tema es que los calores que hay en nuestro país, sobre todo en Rafaela, son muy extremos en esa fecha en comparación a otros países. Por lo tanto, queremos que se revea esta problemática, más que nada por la parte económica, que nos afecta y mucho, porque la idea es mejorar el sueldo y el poder adquisitivo, que es cada vez menor. Perder 13 mil pesos por dos feriados representa mucho para nosotros".