Intendentes y presidentes comunales debatieron sobre políticas territoriales

Con el fin de fortalecer el intercambio y construir una agenda de trabajo conjunta de manera participativa, se llevó a cabo ayer una nueva reunión de intendentes, presidentes comunales y también representantes gremiales.

Tal como se venía desarrollando en los anteriores encuentros, se trabajó sobre temas de interés para los trabajadores de la región y localidades que representan. Por parte de la Municipalidad de Rafaela, participaron la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia Cecilia Gallardo, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero.

Estas mesas territoriales organizadas por el Sindicato, se vienen llevando a cabo de manera periódica, a fin de propiciar el diálogo regional entre localidades que comparten problemáticas, necesidades y miradas.

En este marco, el secretario General de SEOM, Darío Cocco, manifestó: “Entendemos que estos ámbitos no son solamente para debatir salarios, ya que quedarían reducidos a un tema muy pequeño. Es la construcción de ámbitos de políticas territoriales. No nos olvidemos que tenemos casi 50 comunas y abarcamos una gran parte del territorio del noroeste de la provincia de Santa Fe. Nuestra responsabilidad es mirar la película para adelante. Hay un montón de temas más para tratar y debatir. Esta continuidad de reuniones de la Mesa Territorial, tiene que estar dada por temas que realmente traspasen a todos. La idea es reunirnos periódicamente, aproximadamente cada 30 días, y lo que vemos es una convocatoria muy importante. Todos están muy compenetrados con los temas que estamos llevando a cabo”, agregó.

En el encuentro se trabajó en torno a la importancia de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas. Al respecto, Cecilia Gallardo comentó: “Este enfoque permite reconocer los derechos y las necesidades, contar con datos para luego poder tomar decisiones, y sobre todo, poder intervenir en la realidad siendo agentes de cambio, porque desde el Estado somos y pretendemos eso”.

Una de las principales iniciativas en materia de prevención de la violencia de género en los espacios laborales es la implementación de la Ley Micaela; una Ley Nacional a la cual se adhirieron todas las provincias, para brindar capacitaciones a la totalidad de trabajadores y trabajadores públicos, a nivel municipal, provincial y nacional.

“En Rafaela, ya capacitamos con Ley Micaela a la totalidad de agentes municipales. Para nosotros es un orgullo porque tuvimos muy buenos resultados. Sabemos que con eso no alcanza, y por eso venimos a estas mesas a seguir profundizando el trabajo en la temática. Es un problema que nos atraviesa a todos”, destacó la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia.

En relación a la participación del municipio en estas reuniones y a la buena convocatoria, Gallardo dijo: "Nos alegra ver el interés y el compromiso. Desde la Municipalidad venimos apoyando este tipo de políticas y de actividades para promover la equidad de género y para prevenir y erradicar la violencia, siempre con ese norte, que es lograr consolidar este derecho humano tan fundamental como lo es la igualdad entre las personas”.