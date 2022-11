Para Pusineri, "no hubo errores" en las liquidaciones de los salarios docentes

AMSAFE denunció este martes que en los sueldos de los docentes santafesinos correspondientes a octubre se registraron "desmedidos" descuentos por el impuesto a las ganancias. En concreto, montos que van de los 10.000 a los 100.000 pesos, lo que generó una "preocupación grande" entre los maestros de la provincia.

Al respecto, desde el gobierno, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri brindó en la mañana de este miércoles una conferencia de prensa sobre el tema, y aseguró que "nosotros solo actuamos como agente de retención de dicho impuesto que es de carácter nacional. Resulta evidente que en determinados niveles de remuneración que paga el gobierno de la provincia está clara la posibilidad de ser alcanzados por los mínimos que se disponen para la liquidación de estos impuestos".

Tanto AMSAFE como UDA salieron a exigir una reunión "urgente" al gobierno provincial, cuestionando el nivel de los descuentos por Ganancias y estableciendo que los mismos "afectan profundamente el salario de los trabajadores". Según los sindicatos, el ítem respectivo "se ha duplicado y en muchos casos hasta triplicado", por lo que pidieron al gobierno provincial que "inmediatamente aclare esta situación y devuelva los descuentos indebidos". Al respecto, Pusineri remarcó que "la Provincia ha hecho una revisión a raíz de la preocupación que han manifestado, y no se han encontrado errores respecto a la liquidación, ni inconsistencias. No obstante lo cual, ya se va a empezar con UPCN y ATE, en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, a trabajar en una comisión técnica para clarificar y despejar todo tipo de dudas. Lo propio y a la brevedad lo vamos a hacer con el personal técnico de Hacienda y del Ministerio de Educación con los gremios del sector docente". Luego, Pusineri acotó que “el impuesto se liquida a partir de determinado nivel salarial. Hoy la escala indica un mínimo que son $280.000 y a partir del mes que viene serán $330.000. La Provincia liquidó y pagó lo que se acordó en paritaria y tal cual como fue dispuesto y acordado, no hay ninguna actitud ni acción del Gobierno que haya ido en detrimento en ninguna situación”, confirmó.

Por otro lado, el ministro consideró que "sería propicio a futuro que se pueda ir evaluando de antemano cuál va a ser el impacto de este impuesto con respecto a los aumentos que se han dispuesto en la paritaria de septiembre y los que seguramente se vayan a disponer en diciembre, para que podamos saber cómo juega en las remuneraciones. Un dato que no es menor es que el gobierno nacional dispuso nuevos mínimos no imponibles, una nueva escala, que va a empezar a funcionar para los salarios de noviembre. Los que tuvimos en septiembre y octubre se rigen por la escala vieja, que es la que está vigente. Con lo cual a partir de la liquidación de los salarios de noviembre la situación va a ser otra".

"El gobierno está dispuesto a conversar, a mostrar los números, con respecto a una actividad en la que la provincia solo actúa como agente de retención", insistió Pusineri. Y al serle planteado por El Litoral si esta situación podría obedecer al impacto monetario de la devolución, con los salarios del mes pasado, de los montos previamente descontados por los días de paro, respondió que "si hay alguna incidencia de eso, se va a poner sobre la mesa, para despejar cualquier tipo de duda".