El socialismo insiste en que se paguen en efectivo los bonos por coparticipación

Este martes en Santa Fe Capital se desarrollaron la Junta Provincial y el Foro de Autoridades Locales del Partido Socialista. En ambos encuentros se evidenció la preocupación por el retroceso que evidencia la provincia de Santa Fe en materia de seguridad, educación, salud, economía y políticas públicas en general. Además, se aportaron observaciones sobre el proyecto de presupuesto 2023 y se insistió en que el gobierno concrete el pago de manera efectiva de los fondos de coparticipación que ingresan por el acuerdo entre Provincia y Nación a municipios y comunas, al menos a los que reciben hasta 20 millones de pesos por este concepto.

La reunión de Junta Provincial fue presidida por el secretario general Enrique Estévez y la secretaria adjunta, Laura Mondino. Allí se planteó un análisis de la compleja realidad política provincial y una valoración de los encuentros departamentales que se desarrollaron a lo largo de los últimos meses, con el objetivo de compartir información sobre la situación de cada localidad.

Luego, la reunión del Foro de Autoridades Locales contó con la participación del intendente de Santa Fe, Emilio Jatón y sus pares de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci y de Recreo, Omar Colombo; el ex gobernador Antonio Bonfatti; la presidenta del Partido Socialista a nivel nacional Mónica Fein, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Pablo Farías, más de 30 presidentes y miembros de comisiones comunales además de diputados/as, concejales/as, funcionarios/as y referentes locales.

El eje del encuentro fue el análisis del proyecto de presupuesto provincial 2023 que envió el gobernador Omar Perotti a la Legislatura. De la actividad participó el ex ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, quien abordó algunos puntos nodales.

Los dirigentes manifestaron su enorme preocupación por la pérdida proporcional de recursos que corresponden por ley a los municipios y comunas y subrayaron que esto implica una mayor discrecionalidad por parte del gobierno provincial a la hora de distribuir los ingresos, ya que se favorece a las localidades gestionadas por el oficialismo en desmedro de las que son gobernadas por la oposición.

Además, reclamaron que el Ejecutivo provincial liquide de manera urgente el pago correspondiente al Presupuesto 2022, que contempla entre otros puntos las transferencias de los fondos adeudados por convenios firmados en el marco del Plan Incluir y por obras menores.

Por otra parte, se abordó el acuerdo por la deuda de coparticipación. En este sentido, insistieron en señalar que el acuerdo firmado por Perotti y el entonces ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán no fue positivo para los intereses de la provincia y advirtieron que hoy preocupa el modo en que se ejecutan esos fondos. En este punto remarcaron el proyecto del diputado socialista Nicolás Aimar, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que apunta a que los gobiernos locales reciban lo que les corresponde de manera efectiva.

Vale recordar que del monto total de la deuda (aproximadamente 152 mil millones de pesos), al menos unos 20 mil millones deben ser coparticipados a los más de 365 municipios y comunas. La dirigencia socialista reclamó que el gobierno provincial transfiera el monto en efectivo a las comunas que reciben totales de hasta 20 millones en este concepto.

Los referentes partidarios coincidieron en subrayar que el reclamo por el pago de la deuda por coparticipación es una postura que el socialismo ha mantenido históricamente, a través de la defensa que sostuvieron en sus gestiones los ex gobernadores Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz; y remarcaron la importancia de que el gobierno provincial contemple las complejas realidades que hoy atraviesan las localidades, comunas y ciudades del territorio provincial, que son quienes atienden de manera urgente las necesidades de cada comunidad.