Fernández le tomó juramento a Maggiotti y destacó a Ferraresi

El presidente Alberto Fernández le tomó ayer juramento a Santiago Maggiotti como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en reemplazo de Jorge Ferraresi, durante un acto al que asistieron una gran cantidad de intendentes del Conurbano bonaerense.

"Por mi viejo, sí juro", fue la frase que utilizó el nuevo titular de la cartera durante la ceremonia que se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, la cual estaba prevista para las 18:30 pero comenzó casi una hora después.

Luego de que Maggiotti tomara posesión del cargo, Fernández dedicó unas emotivas palabras al ministro saliente: "Toda mi gratitud por tu esfuerzo y tu dedicación. Agradezco el enorme trabajo que hiciste. Sé que te disfrutarán en Avellaneda pero siempre te vamos a tener cerca".

Acto seguido, el Presidente le pidió a Ferraresi que subiera al escenario para darle "un abrazo" y se dirigió hacia el flamante ministro: "Te han dejado la vara muy alta, pero sabrás hacerlo. Sé quien sos, conozco tu trayectoria y la de tu familia. Te deseo lo mejor, si te va bien, le va a ir bien a miles de familias".

En una conferencia de prensa con los medios acreditados en la Casa Rosada, entre ellos NA, Maggiotti afirmó que legará al ministerio para "continuar la tarea" iniciada con Ferraresi, con el objetivo de que "la vivienda sea una política garantizada por el Estado".

"Hemos construido 60 mil vivienda, vamos a continuar con las 140 mil proyectadas para 2023 y se han entregado 71 mil créditos", precisó el funcionario nacional y resaltó la "importancia de la construcción de viviendas, que además es una herramienta económica y de generación de empleo".

En ese marco, afirmó que va a "trabajar en conjunto con las provincias y municipios para generar lotes para las viviendas" y adelantó que "desde 2024 la idea es construir 100 mil viviendas por año, para que en 20 o 25 años todas las familias argentinas tengan viviendas".

En primera fila se ubicaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Carla Vizzotti (Salud) Martín Soria (Justicia), Gabriel Katopodis (Obras Pública), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Aníbal Fernández (Seguridad), Alexis Guerrera (Transporte) y Tristán Bauer (Cultura).



PLAN CONTRA EL

CAMBIO CLIMÁTICO

El presidente Alberto Fernández presentó ayer en Casa Rosada el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático que contempla 250 acciones y 49 lineamientos en el camino a enfrentar la problemática. En ese sentido, afirmó que "la calidad ambiental no es solo un tema discursivo y tiene que ver con lo productivo" y destacó la política ambiental de Luis Inácio Lula da Silva, vencedor en las recientes elecciones presidenciales de Brasil.

"Gracias a Dios hay alguien que va a cuidar el Amazonas que hasta hoy lo talaron y talaron, y le hicieron el daño que le hicieron", expresó durante una conferencia desde el Museo del Bicentenario, un día después de haberse encontrado con el propio líder del Partido de los Trabajadores (PT) en São Paulo, tras conocerse el resultado final en el que venció 50,90% a 49,10% a Jair Bolsonaro.

El anuncio apunta a instaurar nuevos criterios y financiamientos para el desarrollo sustentable y ambiental del sector industriales con el objetivo de limitar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

El mandatario reiteró su preocupación por el Cambio Climático, y planteó que la región latinoamericana no es culpable de la crisis ambientan que azota al mundo dado que data de emisiones de carbono bajas. "La Argentina no es responsable de esto, emite tan solo 0.8%, tampoco América Latina, el Caribe ni África, sin embargo somos las principales víctimas", expresó. (NA)