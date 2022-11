Noticias al Cierre

A DOS MESES DEL INTENTO DE ASESINATO,

CRISTINA VUELVE A HABLAR EN PÚBLICO

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezará el próximo viernes en Pilar en el marco del Congreso Regional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Se tratará de la reaparición pública de la líder del Frente de Todos tras el intento de asesinato en la puerta de su departamento en Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel se filtró entre un grupo de militantes y le gatilló sin éxito dos veces con un arma Bersa delante del rostro. El acto está previsto para las 13 en el Microestadio Municipal de Pilar Ricardo Rusticucci.



REVISARÁN PROCESAMIENTO CONTRA

CRISTINA POR VUELOS A SANTA CRUZ

La Cámara Federal porteña hizo lugar a un recurso de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en una causa en la que está procesada por el presunto delito de "peculado" por la utilización de aviones de la flota presidencial para trasladar muebles para los hoteles familiares en El Calafate. La vicepresidenta está procesada por una figura que contempla penas de hasta diez años de prisión por la supuesta utilización "en provecho propio un servicio pagado por la administración pública".



LA JUSTICIA ORDENÓ LIBERAR A LOS

DETENIDOS DE REVOLUCIÓN FEDERAL

La Justicia ordenó ayer liberar a los cuatro integrantes de Revolución Federal que estaban presos por presunta incitación a la violencia colectiva, en el marco de una causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La Sala I de Cámara Criminal y Correccional Federal dispuso conceder la excarcelación a Nilda Sabrina Basile y a Jonathan Ezequiel Morel, al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los acusados puedan entorpecer la investigación o escapar estando en libertad. A ellos se sumaron también Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra. Los camaristas consideraron que la investigación sobre Revolución Popular no tiene, por el momento, ninguna vinculación con la del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.



EL SENADO COMIENZA EL DEBATE

DEL PRESUPUESTO NACIONAL

El Senado iniciará hoy el debate en torno al proyecto de Presupuesto 2023 que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, y que contará con la participación de secretarios del Ministerio de Economía. La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra (Frente de Todos), recibirá desde las 16 en el Salón Azul a Gabriel Rubinstein (Programación Económica), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas). Juntos por el Cambio no se conforma con la presencia de los secretarios de la cartera económica y a través de una nota dirigida a la titular del Senado, Cristina Kirchner, exigió que se convoque también al ministro Sergio Massa.



MACRI: "EL AÑO QUE VIENE SE

ACABA EL POPULISMO EN ARGENTINA"

Con tono electoral, el ex presidente Mauricio Macri aseguró que "el año que viene se acaba el populismo en Argentina por varias décadas", al pronosticar una victoria de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales. Así se expresó al participar junto a los ex presidentes de centroderecha Mariano Rajoy (España), Sebastián Piñera (Chile) y Álvaro Uribe (Colombia) en el 12° Foro "Otro Cambio Climático" de ACEBEB, en el Yacht Club Puerto Madero.



ZAMORA ANUNCIÓ UN BONO DE FIN

DE AÑO DE $200.000 PARA ESTATALES

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció ayer un bono de fin de año de $200.000 para todos los empleados públicos de la provincia y un 95% de aumento salarial en el básico, que se pagará en tres cuotas. En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el mandatario provincial comunicó que el primero de los pagos se efectuará el miércoles 9 de noviembre y será de $60.000. La segunda, que ascenderá a los $80.000, se pagará el 21 de diciembre y la tercera, también de $60.000, el 4 de enero.



LA CÁMARA ELECTORAL HABILITÓ LA

CONSULTA PROVISORIA DEL PADRÓN

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta provisoria y extraordinaria del padrón electoral, para que los jóvenes que deban incorporarse por primera vez a los padrones de la elección del año próximo verifiquen si ya fueron incluidos de manera correcta. El máximo tribunal en materia electoral abrió las consultas en el portal www.padron.gob.ar, donde los electores podrán corroborar los datos de su inscripción de cara a los comicios de 2023.