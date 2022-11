Por los precios, Massa acentúa la presión sobre las empresas

El Gobierno nacional instruyó ayer a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a que investigue la suba de precios provocada por empresas productoras de bienes de consumo masivo durante este año, en momentos en que se suceden reuniones para lograr un congelamiento durante cuatro meses.

Mediante la Resolución 68/2022 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, se habilitó a Defensa de la Competencia a que analice "presuntas prácticas anticompetitivas" de compañías que aumentaron precios en 2022 producto de un "abuso de posición dominante".

La decisión que fue publicada ayer el Boletín Oficial, también ordena que se presente un informe detallado de la situación en un plazo de 30 días.

Entre los fundamentos de la norma, la Secretaría pone de relieve los diferentes perjuicios que tiene para el consumidor cuando una empresa domina el mercado o cuando se cartelizan para manejar el precio de determinado producto.

La resolución se da a conocer en un momento sensible porque el Gobierno trabaja contrarreloj para poder dar una solución al tema de la inflación que sigue en valores muy elevados, especialmente en los alimentos.

Según diferentes análisis privados, la variación de octubre se ubicó en torno al 6,5%, valores similares a los meses anteriores, acumulando así en los últimos tres meses un alza del 20%.

Desde hace varias semanas el ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, intentan cerrar un programa que congele los precios por cuatro meses, en línea con lo que había reclamado la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner.

El plan denominado "Precios Justos" pretende contar con unos 1.500 productos de consumo popular con valores impresos en el packaging para no dar espacio a aumentos por fuera de lo acordado. En esta canasta entrarían, además de alimentos y bebidas, productos de higiene y de aseo personal.

La intención del Palacio de Hacienda es que este diseño comience en diciembre y se mantenga hasta marzo, con el objetivo de aplacar las fuertes subas que en forma estacional se producen durante las fiestas de fin de año.

A cambio de que no muevan los precios, el Gobierno le concedería a las empresas una serie de beneficios para acceder a cupos de importaciones que favorezcan su operación.

El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional para 2023 que tiene media sanción de la Cámara de Diputados incorporó un artículo que incrementa en hasta un 4.000% el valor de las multas que puede aplicar la Secretaría de Comercio cuando una empresa incumple la Ley de Defensa del Consumidor.



INFLACIÓN DE 6,5%

Las estimaciones privadas de inflación de octubre arrojaron resultados entre 6,4% y 6,9%, por lo que se infiere que luego de dos meses de desaceleración, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría retornado a niveles levemente superiores a los del mes de septiembre. De acuerdo con el IPC calculado por la consultora Orlando Ferreres & Asociados, dentro del Gran Buenos Aires la inflación de octubre fue de 6,4% mensual y registró un crecimiento interanual de 83,1%.



MASSA CON MINISTROS DE

PRODUCCIÓN DE PROVINCIAS

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y la secretaria de Energía, Flavia Royon, se reunieron ayer con titulares de carteras de Industria y Producción de todo el país, con quienes hicieron un relevamiento pormenorizado de la situación de crecimiento, el empleo y el nivel de actividad que muestran las economías regionales.

Asimismo, inauguraron un esquema de trabajo conjunto para coordinar políticas que sigan impulsando el crecimiento y cambien la matriz productiva de la Argentina.

Durante el encuentro, realizado en el Centro Cultural Kirchner, las autoridades nacionales escucharon a las y los responsables de las áreas productivas provinciales, quienes mostraron cómo desde fines de 2019, 22 de las 24 provincias argentinas generaron empleo formal privado, a pesar de la pandemia y de la guerra.

En todo el país, desde diciembre de 2019 hasta la fecha se crearon más de 230 mil empleos. Además, el sector industrial lleva 27 meses seguidos de crecimiento de empleo formal y alcanza un total de 1,23 millones de puestos de trabajo.

"Es responsabilidad y obligación de todos sostener el nivel de actividad, sostener y mejorar los niveles de ingreso en la Argentina, aumentar nuestra capacidad instalada funcionando y aumentar nuestro valor agregado en la matriz exportadora", afirmó Massa.

En su presentación, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo repasó los indicadores económicos y destacó el crecimiento de la actividad post pandemia. La actividad económica en agosto de este año mostró una performance del 8% superior a diciembre de 2019, y mostró una expansión del 6,9% interanual en el segundo semestre de 2022.

Asimismo, la actividad industrial en agosto de 2022 fue superior a diciembre de 2019 en un 17%, mientras que en los primeros 8 meses hubo un crecimiento interanual del 6,1% y 11,4% superior al mismo período de 2019. Los informes preliminares del último mes septiembre estiman un crecimiento interanual del 3,7% y 18,3% respecto al mismo mes de 2019. (NA)