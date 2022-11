Midgets Show and Power: se correrá el próximo sábado el "Premio Coronación"

Por Víctor Hugo Fux



La décima fecha, que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de octubre en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos le bajará el telón al Torneo Oficial 2022 de la categoría Midgets Show and Power.

Estará compartiendo el espectáculo el Mini Power, en el marco de un programa mecánico que se pondrá en marcha durante la tarde y finalizará en horario nocturno, de acuerdo con el respectivo cronograma.

Previamente, el viernes, se habilitará la pista entre las 20:00 y las 23:00 para la realización de pruebas libres, resultando propicia la oportunidad para que los protagonistas trabajen en la puesta a punto en el mismo horario que estará desarrollándose la actividad de la jornada sabatina.



EL CRONOGRAMA

Los horarios para el "Premio Coronación", que se disputará el sábado, se resumen en el siguiente informe: a las 11:00 apertura del predio; de 16:00 a 18:00 recepción de inscripciones y a partir de las 18:30 inicio de la actividad en pista.



AUDINO Y GAGGI

Solamente dos pilotos llegan con opciones de consagrarse en esta última fecha del certamen.

Matías Audino, el más ganador de la temporada, acumula una diferencia de 30 puntos sobre el otro candidato al título, Angel Gaggi.

Audino logró nada menos que cinco victorias, en tanto que Gaggi no festejó en el lugar más alto del podio, pero tuvo una interesante regularidad.

Los otros vencedores en el actual campeonato son Gastón Viano (2), Pablo Bailetti y Mariano García, quien debutó con un triunfo en la competencia anterior.

Es oportuno recordar que en esta última fecha del calendario no estará admitido el debut de pilotos que no hayan competido a lo largo del Torneo Oficial.



ASÍ SE ORDENAN

Con nueve fechas disputadas, Matías Audino encabeza las posiciones con 314 puntos; Angel Gaggi lo sigue con 284; Pablo Bailetti tiene 260; Leonardo Sterpone 248; Germán Mathier 245; Diego Bruera 211; Jesús Ceragioli 193; Matías Maina 178; Jeremías Molardo 177; Cristian Mattioli 168; Joaquín Beccaria 166; Adrián Bonafede 153; Darío Pairone 150; Germán Gorlino 147; Marcos Zurvera 141; Gastón Viano 139; Edgardo Osorio 126; Lucas Torassa 119; Matías Giordano 118; Héctor Heit 117; Cristian Fernández 109; Tomás Platini 97; Sebastián Vila 92; Daniel Taverna 87; Tomás Eisenacht 86; Carlos Boscatti 79; Arturo Funes 71; Martín Tosetto 70; Federico Flogna 59; Román Bertone 58; Marcos Bottazzi y Santiago Eisenacht 53; Mariano García 38; Nicolás Scandalo 34; Leandro Pons 33; Roberto Hernández y Mariano Bacci 30; Matías Baronetto 29; Javier Pic y Ezequiel García 27; Maximiliano Battaglino y Jorge Destefani 25; Ulises García y Franco Gerbaudo 24; Oscar Belinde 21; Rubén Balangero 16; Diego Anthonioz y Germán Perotti 15; Víctor Pairone 14; Octaviano Gudiño 12; Fernando Dalmasso 9; Federico Meinardi y Juan Carlos Boscatti 7; Adriel Viano y Renzo Lucatto 1.