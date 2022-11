LA OPINION irá al Mundial de Qatar a través de la cobertura de Néstor Clivati

Por Pedro Ulman



En menos de dos semanas, el periodista rafaelino, Néstor Clivati, iniciará un nuevo desafío profesional en la lejana y árida Qatar para cubrir otro Mundial de fútbol que se disputará en su capital, Doha, y alrededores. Tendrá dos prioridades, la Selección de Messi pero también la de Ecuador que dirige nuestro Gustavo "Lechuga" Alfaro. "Vamos con las mejores expectativas" dice entusiasmado y ya sin poder ocultar esa ansiedad propia que viene junto a este tipo de empresas. En la lista de viaje figura, primero, la credencial que le otorgó la FIFA para efectuar la cobertura del Mundial para Diario LA OPINIÓN de Rafaela. La valija con la pilcha para un mes y el arsenal de equipos tecnológicos para trabajar intensamente en Doha, la ciudad estado en la que se jugarán todos los partidos.

Será el quinto mundial que Néstor cubrirá para el gran diario de Rafaela. La aventura comenzó en Alemania 2006, continuó en Sudáfrica 2010 para seguir a la Selección del Diego (Maradona, obvio), después Brasil 2014 -muchos aún no superamos esa final perdida ante los alemanes- y finalmente Rusia 2018. De todos modos, será décimo quinta cobertura periodística internacional, un listado que comenzó en 1993 con la Copa América de Ecuador e incluye una pretemporada de Atlético en Italia, cuando acordó la venta de Speedy González al Brescia. En concreto, 5 mundiales, 5 copas América, 2 Juegos Olímpicos, 1 Copa Confederaciones, 1 Mundial Juvenil y la Crema de Alberdi.

"Desde Alemania 2006 hasta aquí, más allá de la suerte de la Selección argentina, me quedo a cubrir todo el Mundial. Desde ese momento hasta aquí pude presenciar todas las finales, son 4. No es poco. Además, estuve en la ceremonia inaugural de Sudáfrica y de Rusia" cuenta. "Ahora tenemos la expectativa de estar, el domingo 20 en la apertura, porque habrá un rafaelino que será protagonista, el director técnico Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, que enfrentará a Qatar en el primer encuentro de la Copa del Mundo", se propone.

Una reflexión sobre Alfaro. "No hay muchos casos de entrenadores argentinos dirigiendo en el primer partido, (César) Menotti, (Carlos) Bilardo y de (Juan Antonio) Pizzi, dirigiendo a Arabia Saudita en Rusia. Ninguno de ellos pudo ganar, todos perdieron. Por tanto, si ganara Ecuador, Alfaro sería el primer entrenador argentino que logre una victoria en el partido inaugural de un Mundial", plantea para crear un interés que vincule a Rafaela y el Mundial. "Aspiro a ir a todos los partidos de Ecuador" acota sobre el técnico rafaelino, que 30 años atrás dirigía sus primeros partidos en Atlético, un interinato entre Francisco Calabrese y Roberto Rogel.

"Este será el primer Campeonato Mundial jugado en una ciudad y su periferia. En Rusia había sedes que nunca conocimos por las grandes distancias. Acá vamos a estar los periodistas juntos todos los días en una misma ciudad. Todo se cubre con transporte público, según los datos que nos ha proporcionado la embajada Argentina, que está haciendo un gran trabajo. Hemos hecho una gran relación con el cónsul Manuel Paz", anticipa. "Se calcula que habrá entre 23 mil y 25 mil argentinos en el Mundial. Espero que sea una fiesta, habrá decenas de rafaelinos", dice.

Clivati considera que en Qatar "no vamos a tener el desgaste de los viajes largos internos como en Rusia o Brasil, que por otro lado te permite conocer un país, será una cobertura de redacción, de abroquelarnos en nuestra casa" que compartirá con otros periodistas (amigos, a esta altura). Apunte al margen: Gustavo Nepote, santafesino, entrenador de arqueros de Atlético cuando el técnico era José Luis Burruchaga ahora integra el cuerpo técnico de Hernán Crespo, que está en Doha. "Fue clave para que nosotros podamos cerrar la contratación del lugar en el que vamos a alojarnos", agradece por anticipado.

"Ya está armado un centro de prensa de primerísimo nivel. El IBC es el Centro Internacional de Medios, donde van todas las cadenas. Todos los días podemos ir a trabajar a ese lugar, que tendrá todas las comodidades", describe sobre lo que será una suerte de Nasa para la prensa. "Hoy podemos hacer un vivo con el teléfono. También es cierto que lo puede hacer cualquier espectador. Es decir, sumamos mucha tecnología y un montón de competidores", reflexiona y sonríe.

Aprovechará esa tecnología disponible para conducir a la distancia los programas de Radio El Espectador, el de la mañana y el deportivo del mediodía. "Para el Diario vamos a hacer la cobertura más tradicional para el diario papel y la web, y vamos a hacer videos", promete.

-¿Y la Selección argentina?

-La AFA nos dio una acreditación paralela para cubrir los entrenamientos de la Selección Argentina, que serán en la Universidad de Qatar. Y por eso ojalá que Argentina se quede mucho tiempo en el Mundial, hasta la final. Llegamos a Rusia sin demasiada confianza, clasificando en la última fecha de visitante frente a Ecuador... y con una serie de partidos previos al Mundial donde casi nada salió bien... perdimos por goleada con España, suspendimos el partido frente a Israel. Ahora es distinto, vamos ganadores de la Copa América, con una racha de partidos invictos y fundamentalmente con un muy buen juego. Y Messi.

-¿Qué sabes de Qatar?

-Doha es una ciudad muy cosmopolita. El 70 por ciento de la población de Qatar no nació en el país, tiene 2,5 millones de habitantes. La superficie es un poco menor a la que ocupa el Área Metropolitana de Buenos Aires, casi el doble al departamento Castellanos. Y Doha es un poco más grande que ciudad de Córdoba. La Embajada sí nos ha dado una serie de recomendaciones, pero básicamente giran en torno a ser buena gente. Si te portás bien, no hay riesgos. Ojo, al Mundial no podés ir de turista a Doha. Sino tenés la entrada comprada de antemano y el alojamiento contratado, no podés entrar al país.

-No te olvides la credencial de LA OPINIÓN.

-La credencial es mágica, me abre las puertas a todos los grandes eventos deportivos internacionales. Gracias a LA OPINIÓN. Mi trabajo ha quedado registrado a través del Diario. Más aún en esta oportunidad, porque si hubo un tamiz más finito para definir quienes iban y quienes no a Qatar, nosotros superamos todos los filtros con LA OPINIÓN. Hubo amigos de otros medios que no podrán viajar.