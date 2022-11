El Concejo arrancó con el análisis de la Ordenanza Tributaria 2023

Para la próxima semana será convocada la Secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Noelia Chiappero, y el coordinador de finanzas Horacio Moscardo.

En primer lugar los concejales repasaron el artículo 29° referido a “Derechos/Tasas, Contribuciones, anticipos, recargos, multas y demás tributos que no se abonen dentro del plazo que para cada uno de ellos fije la Municipalidad, se actualizarán teniendo en cuenta su mes y año de origen hasta el 31 de diciembre de 2019”

Continuaron con el artículo 30°, muy vinculado con el anterior, que determina “Regímenes de Regularización Tributaria. Planes de Facilidades de Pago” que establece “las obligaciones fiscales adeudadas, se podrán cancelar mediante la formalización de convenios de pagos en cuotas”

Luego se pasó al ítem 31°, que aborda la cuestión medular de la Ordenanza Tributaria y refiere a la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), valor de referencia para todos los tributos que es actualizado de manera periódica.

Como todos los años la discusión estará centrada precisamente en la actualización que se le aplicará a la UCM,

Si bien la intención del Cuerpo legislativo es aprobar Tributaria al final de este mes o a principios de diciembre, nada hace prever que ocurra así debido a que el Ejecutivo, como siempre sucede, esperará a contar con todos los índices económicos y sus proyecciones para el siguiente ejercicio (2023) para pedir el aumento que estima necesario para el funcionamiento de la administración municipal, la prestaciones servicios y la inversión pública prevista. En ese marco, no sería extraño que estire todo lo posible en el tiempo (lo más cerca de fin de año) el pedido para achicar el margen de error.

Vale recordar que para no incurrir en tediosas y desgastantes negociaciones, cuatro años, el Concejo en pleno aprobó la utilización de una fórmula polinómica (combina variables como costo de combustible e incremento de combustibles) para la actualizar la UCM, pero solo se aplicó una vez porque la oposición, entendió que era muy elevado el aumento, y la dejó de lado.

Otro dato a tener en cuenta es que el pasado 30 de setiembre cuando se presentaron las Ordenanzas de Presupuesto y Tributaria, la Secretaria Chiappero adelantó que en los “números” preliminares que manejaba el Municipio el pedido de incremento de la UCM para enero se ubicaría entre un 40% y un 42%.

Tras el encuentro de la víspera, el Concejal Lisandro Mársico, le comentó a La Opinión que se realizó “la lectura formal de la Ordenanza Tributaria y ahora vamos a esperar que Horacio Moscardo no envíe si existen diferencias, cambios, entre ésta (la Tributaria del próximo año) con la anterior para tratarla”

“Esos puntos específicos, si es que los hay, los analizaremos, luego tendremos que evaluar la actualización de la UCM y para eso vamos a esperar que el Ejecutivo nos mande su proyecto, que seguramente, querrán tener todos los indicadores económicos para pedir la actualización de a UCM”, explicó el demoprogresista.