El 45% de las empresas vendió más que en el tercer trimestre del 2021

Se presentaron los resultados del Observatorio Comercial y de Servicios, con datos correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2022. Entre los datos más importantes se destaca que el 54,78% de las empresas no pudo mejorar su desempeño en la comparación interanual, mientras que el 41,74% cree que venderá en igual o en menor medida que en 2021. Las expectativas para lo que resta del año son moderadas.

El equipo del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero y la Comisión de Comercio & Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región llevaron adelante, durante el mes de octubre, una nueva edición del Observatorio Comercial y de Servicios para medir el desempeño del sector durante el tercer trimestre del año, y ponderar las expectativas futuras. En esta ocasión, se trabajó con una muestra aleatoria de 115 comercios de diferentes rubros, dedicados 1 al comercio mayorista, 99 al minorista y 15 a ambas actividades. De esta manera, quedaron representados 19 barrios de la ciudad.

En cuanto al volumen de ventas, de acuerdo con los datos obtenidos en el relevamiento, y considerando los efectos de la inflación, el 45,22% de las empresas afirmó haber vendido más que en el tercer trimestre de 2021. El 20,87% indicó que no registró variaciones y el 33,91% restante que vendió menos. En otras palabras, el 54,78% de las empresas no pudo mejorar su desempeño en la comparación interanual, lo cual supone una leve mejora respecto del primer semestre de este año (en tal período, el dato rondaba el 60%).

Cabe señalar que -en el desagregado por rubro- se destacaron por su desempeño consumo masivo (el 90% registró aumentos en sus ventas) y concesionarias y jardines infantiles (en ambos casos, todos los encuestados dijeron haber incrementado sus ventas). En contrapartida, el total de los comercios dedicados a bazar, joyería y relojería vio descender sus ventas.



EXPECTATIVAS

Sobre las proyecciones de ventas para el último trimestre del 2022, el 41,74% cree que venderá en igual o en menor medida que en 2021, lo que indica un escaso repunte respecto de la medición anterior (44,58%). Así, se pone de manifiesto la preocupación de los empresarios locales ante la inestabilidad del mercado de cambios; las dificultades para importar y la consecuente falta de materias primas, insumos y productos en general; y la alta inflación.

Respecto de este último punto, el 100% de las empresas encuestadas manifestó haber recibido aumentos de precios por parte de sus proveedores, durante el período bajo análisis. Más específicamente, el 46,96% registró un aumento acumulado de entre el 16% y 25% y el 40,87% de más del 25%. En este contexto, solo el 21,74% pudo trasladar al precio final la totalidad de los incrementos.

Debe considerarse que -si bien la inflación suele generar un “adelanto” del consumo, y las restricciones al mercado de cambios provocan un redireccionamiento de los recursos a la compra de bienes- estos fenómenos no son sostenibles a largo plazo, lo que coincide con las moderadas expectativas registradas para lo que resta del año.



CANALES DIGITALES

Respecto del impacto de las ventas por canales digitales, se constató que el 35,65% de los comercios vende sus productos online (a través de un sitio web propio, marketplaces y/o redes sociales). De ese grupo, el 48,78% conoce el porcentaje que representa sobre el total de la facturación, el cual se ubica -en promedio- en el 28,12%.



MEDIOS DE PAGO

Dentro de los medios de pago más elegidos por los clientes se destaca el contado, con un 43,55%, que aumentó así su participación respecto de la medición anterior (35,84%). Lo siguen tarjetas de crédito y débito, con el 29,41% (31,88% en la medición anterior); Billetera Santa Fe, con el 11,32% (13,52% en la medición anterior); y crédito personal, con el 7,34% (10,00% en la medición anterior). Más abajo se ubican los cheques (3,35%) y otras modalidades (5,03%). En lo que refiere a Billetera Santa Fe, el 65,22% de los encuestados considera oportuno que se aumente el tope de devolución: el 27,83% a $10.000, el 25,22% a entre $10.001 y 15.000 y el 12,17% a más de $15.000.



LA PROBLEMÁTICA DE

LA INFORMALIDAD

En esta edición del Observatorio, se consultó a los encuestados de qué modo los afecta el flagelo de la informalidad. Al respecto, entre las problemáticas más señaladas, el 29,02% considera que es una competencia desleal, el 18,65% que genera distorsión en los precios y el 12,44% que distorsiona las expectativas salariales de los colaboradores.