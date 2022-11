El municipio avanza en el proceso para la aplicación de fotomultas

La campaña de seguridad vial y protección de la vida “Quién pierde?”, que implementa la Municipalidad, continúa dando nuevos pasos. La semana pasada, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, visitó Rosario para conocer el sistema de fiscalización electrónica que utiliza dicha ciudad para las fotomultas. Luego de concretado este encuentro, este martes se reunió con representantes de la empresa que desarrolla este sistema, “Servicio y consultoría”, para evaluar su implementación en Rafaela.

“Elegimos esta empresa por la experiencia que tiene en la instalación de cámaras de Rosario y la circunvalación de Santa Fe. Además, cuenta con una vasta experiencia en el resto del país”, explicó Jorge Muriel. Además, comentó que “esta fue la primera charla para determinar el mejor sistema que se adapta a Rafaela, para poder aplicar esto y poder utilizar la inteligencia artificial para hacer un control de tránsito más efectivo y con evidencia a partir de la filmación de las cámaras”.

También agregó que “la idea es poder utilizar nuestro Centro de Monitoreo que cuenta con elementos que pueden ser de utilidad. Estamos trabajando en el inicio del proceso de modo tal que si lo que está instalado sirve, es bienvenido”.

A su turno, Natalia Ruolo, integrante de la empresa, señaló: “En general, para las ciudades y puntualmente para Rafaela, estamos pensando en conjunto con la Municipalidad analizar infracciones típicas que tienen que ver con el control y ordenamiento del tránsito, que no se excedan las velocidades permitidas, que no se crucen semáforos en rojo. Hay que ver si podemos controlar algunos giros indebidos”. “Creemos que la cantidad de cámaras no necesita ser excesiva sino que deben estar colocadas en los puntos importantes. Para esto, la Municipalidad junto con el Observatorio Vial ya tienen detectados los mapas de calor donde ocurren accidentes. Este sistema apunta a esto: Controlar y ordenar el tránsito para que toda la ciudadanía circule mejor”, finalizó.