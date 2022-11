La espléndida comedia musical "Retazos de navidad" llegará al Teatro Lasserre

La comedia musical tiene una larga historia. Es uno de los géneros que más aviva las llamas del público, que logra conectar de manera extraordinaria con la música, el canto, la actuación y la coreografía, principales componentes de una buena pieza. Es seguir el ritmo, obnubilarse con los pasos y la danza, observar hasta el más mínimo detalle y obtener, de esta gran explosión artística, un momento de disfrute.

Esta es la propuesta que Virginia Borgna llevará al Teatro Lasserre, una obra llamada "Retazos de navidad", de la mano de los alumnos de comedia musical que asisten a su espacio Fit Club.

Desde niños hasta adolescentes y adultos brillarán en escena con esta adaptación del Cuento de Navidad, del británico Charles Dickens. Su trama cuenta la historia de un hombre avaro y egoísta llamado Ebenezer Scrooge y su transformación tras ser visitado por una serie de fantasmas en Nochebuena. Es una novedad para la ciudad un espectáculo de este tipo, con una historia que, además, transmite valores y enseñanzas.

Tal como se anticipó en las redes, será un show multitudinario; habrá más de 100 personas en escena y, por supuesto, varias más en el detrás, haciendo que el proyecto sea posible. "Retazos de felicidad, de nostalgia, de conflictos, de recuerdos, de alegría, retazos de los ya no están y de los que vendrán... ¿Podrá el amor unir estos retazos?", dice uno de los posteos.

En diálogo con Emilia Muriel, quien forma parte de la producción y de las redes de la propuesta, comenta para este medio algunos detalles: "En esta adaptación para nuestro elenco, Virgi es la profesora de baile dentro del staff docente que también incluye profesores de teatro y de canto, docentes de música y de nivel inicial que se encargan de los peques, para cubrir todos los estímulos que requiere una comedia musical; canto, baile y actuación".

"Esta es la segunda comedia musical que hacemos. La primera fue el año pasado donde éramos 60 personas en escena. Este año tenemos el doble de artistas. La primera fue una historia propia, de Fer Wilson. Este año se adaptó esta nueva historia con el staff docente actual", agrega.

"Es una obra para toda la familia. Va a haber canciones muy conocidas. Es una obra que tiene muchas partes de risa, muchas partes de querer bailar, algunas que pueden emocionar. Esta historia tiene un mensaje reflexivo al final. Retratamos la original en una versión muy rafaelina. Algo disruptivo es que la protagonista en este caso es una mujer y no un hombre, debido a que tenemos un gran elenco femenino en la obra. Amelia es una empresaria que, a partir de la muerte de su mamá cuando era muy chica, la llevan a vivir a Santa Fe, lejos de su familia y sus amigos. Ella nunca más vuelve a Rafaela y se vuelve una persona súper fría que no quiere vincularse con nadie. Cuando fallece su padre, vuelve a la ciudad y se tiene que hacer cargo de la empresa en quiebra y, con ayuda de algunos seres especiales, transformará su corazón. Es muy divertida y entretenida", concluye Emilia.

Poco a poco se van dando a conocer algunos de los personajes: las empleadas de Vouk telas, quienes no saben aún que luego de 40 años, y tras la muerte de Rodolfo, su dueño, la empresa está en quiebra. Por otro lado, están las hadas; directo del Polo Norte, el escuadrón va a encargarse de llenar el Lasserre de espíritu navideño y tendrán un desafío muy importante. También las fantasmas junto sus ayudantes, y Rodolfo, quien mantuvo Vouk Telas durante 40 años en pie y destinó su vida al trabajo. Además, estará Luciana, encargada de Vouk Telas que sabe que la empresa definitivamente va a cerrar.

Pero todos estos personajes tienen una cosa en común: Amelia. Esta navidad se encontrará con su ciudad natal, con amigas de la infancia y con algunas visitas un tanto inesperadas. La pregunta es: ¿Será suficiente para transformar su corazón?

Con una gran producción, llegará el estreno de este espectáculo a Rafaela el 13 de noviembre, con una función a las 19:00 y otra a las 21:00. Las entradas pueden adquirirse por www.ticketway.com.ar