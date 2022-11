Fiesta por los 450 años de la ciudad de Santa Fe

En la sala auditorio Ariel Ramírez, ubicada en la Estación Belgrano, se presentó el recital que dará inicio a la conmemoración de los 450 años de la ciudad que se cumplirán el próximo año.

El intendente Emilio Jatón, en conferencia de prensa, manifestó: “Iniciamos estos festejos con el orgullo santafesino y con amigos como Los Palmeras, que no dudaron en participar de esta fiesta popular, de la fiesta de la ciudad que cumplirá 450 años. Todo lo que harán junto a los artistas invitados será gratuito, como un regalo para la ciudad y su gente”, describió.

Siguiendo esta línea, el mandatario local, expresó que “empezamos a transitar un año muy diverso, que queremos arrancar con todo”. En ese sentido, les agradeció a los integrantes del grupo emblema de la cumbia santafesina, por sumarse a esta iniciativa que, según dijo, “coincide con los 50 años de ellos, por lo que sus amigos van a venir a la ciudad. Los Palmeras van a ser embajadores en su Santa Fe, van a ser locales y van a traer muchas sorpresas”, contó.

Por su parte, el líder de Los Palmeras, Marcos Camino, aclaró que “esta va a ser la fiesta de Santa Fe. La idea es que todos nos juntemos y aunemos esfuerzos: nosotros ponemos lo que sabemos, que es hacer música, pero todos tenemos que colaborar para que esta fiesta sea orgullo nacional”, aseveró.

“A nosotros, ser parte de esto nos llena de orgullo pero no nos quita la humildad. Queremos hacer esto para devolverle a la ciudad todo lo que da por nosotros. Le queremos mostrar al país que somos un pueblo unido, que la cumbia nos representa y que es un orgullo”, cerró.



RECUPERAR LA HISTORIA

El secretario General del municipio, Mariano Granato, agradeció a todas las instituciones que integran la Mesa de trabajo conformada para organizar la conmemoración de los 450 años de Santa Fe Capital, por “el compromiso y por pensar a la ciudad en su conjunto".

Al respecto, aseguró que “el objetivo es recuperar no solo la historia y la tradición, sino también la autoestima, las cosas bellas que tenemos y lo bueno que es ser santafesino”. Asimismo, expresó que con estos festejos, la idea es “ponernos a la altura de una ciudad que tiene historia, presente y un gran futuro”.

Posteriormente Cacho Deicas, la voz de Los Palmeras, calificó como “un orgullo contar con el apoyo de la Municipalidad y con todo el público que se va a dar cita en esta fiesta inolvidable”.



MÁS DETALLES

El secretario de Educación y Cultura del municipio, Paulo Ricci, explicó que el 15 de noviembre “será todo un día de festejos”. Según detalló, “a partir de las primeras horas de la tarde, la Costanera se va a convertir en un gran corredor con distintas propuestas deportivas, culturales, de emprendedores, de ambiente, para las infancias y la familia, como una forma de ocupar el espacio público”.

En lo que refiere a la música, mencionó que “desde las 18 habrá invitados e invitadas de grupos santafesinos y, a partir de las 20, empezará a sonar el acordeón de Marcos (Camino) y la voz de Cacho (Deicas) para celebrar una fiesta a la que no puede faltar nadie y que contará con muchos artistas y grupos musicales”.

Camino aprovechó para contar que “vamos a llevar una muestra de todos los premios logrados a lo largo de nuestros 50 años, instrumentos y fotos emblemáticas”. A eso sumó los invitados que ya confirmaron su presencia en el escenario, como La Princesita Karina, Axel, Los Auténticos Decadentes y La Delio Valdéz. “Hay más artistas que están acomodando sus agendas para poder estar. Los vamos a sorprender con un montón de figuras”, concluyó.