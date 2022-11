11 Policías detenidos y reclamo de la gente

Al menos once policías bonaerenses fueron detenidos, acusados de asesinar a balazos a una persona a la que supuestamente habrían confundido con un "dealer", en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

Y los vecinos enardecidos prendieron fuego un patrullero, cortaron la ruta 3, y agredieron a uniformados.

Fuentes policiales revelaron a NA, que la víctima fue identificada como Esteban Rafael Eduardo Bellido, de 39 años de edad, quien al momento del hecho rondaba un búnker narco, posiblemente con el fin de comprar drogas.

Todo se inició en el barrio Vernazza. en el partido de La Matanza, donde personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, realizaba un operativo narco para desbaratar un búnker de drogas.

Según las fuentes, en el lugar se encontraba un hombre de 39 años, quien se investiga si había ido a comprar estupefacientes.

En esas circunstancias, esta persona se habría asustado y escapó al ver a los policías, por lo que los efectivos lo balearon, en circunstancias que se investigan.

Ante esta situación intervino el fiscal de Homicidios de La Matanza, quien se hizo presente en el lugar y dispuso la detención de once de los miembros de la UTOI.

Asimismo, dispuso el secuestro de sus armas reglamentarias, todas ellas calibre 9 milímetros, y de tres de los móviles usados.

Según quienes presenciaron el accionar policial, el fallecido no tenía arma de fuego, y no se enfrentó a los efectivos que aparentemente lo confundieron con un sospechoso.



DESAFECTADOS

Los once efectivos fueron desafectados por la oficina de Auditoría General de Asuntos Internos, del Ministerio de Seguridad bonaerense.

En tanto, a los peritajes los llevan a cabo los expertos de Gendarmería nacional.

La causa fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma de fuego, y por la condición de ser funcionario policial.