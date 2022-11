Cartelera de Jubilados

HABERES NOVIEMBRE

A PASIVOS DE ANSES

Desde el martes 8 de noviembre comenzarán los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Los titulares de las jubilaciones y pensiones, en noviembre percibirán la última de las tres cuotas del "refuerzo mensual" de $7.000, en el mismo día de la fecha de cobro de la prestación correspondiente.

Los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar sus haberes, y deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de noviembre es según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 48.729 es el siguiente: documentos terminados en 0, cobran a partir del 8 de noviembre; en 1, del 9; en 2, del 10; en 3 del 11; en 4 del 14 de noviembre; en 5, del 15; en 6, del 16; en 7 del 17; en 8, del 18; y en 9 del 22 de noviembre.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 48.729 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 23 de noviembre; en 2 y 3, del 24; en 4 y 5, del 25; en 6 y 7 del 28; y en 8 y 9 del 29 de noviembre.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de abuelos de calle Palmieri informa que la próxima cena-baile se llevará a cabo el sábado 5 de noviembre. Será amenizada por "Fabián y Javier" de la ciudad de San Francisco. El menú consistirá en choricito, pulpetines de pollo rellenos, postre helado y de trasnoche pastelitos.

Se recomienda reservar las tarjetas con la debida anticipación a los teléfonos: 427776, 15623606, 15606423 o 15300776.



"AHORA ES MÁS

FÁCIL JUBILARTE"

A partir del mes de mayo, ANSeS lanzó la campaña "Ahora es más fácil jubilarte" con el objetivo de acompañar a las argentinas y los argentinos durante todo su trámite jubilatorio. De esta forma, el día que cumple la edad para jubilarse (60 si son mujeres y 65 si son varones) van a poder acercarse sin turno, de forma personal y con DNI a la oficina del organismo más cercana a su domicilio para iniciar el trámite jubilatorio.

“Sabemos lo importante que es el momento en que las argentinas y los argentinos inician el camino de su jubilación. Por eso, en ANSeS los vamos a estar esperando en nuestras oficinas para acompañarlos en esta nueva etapa que están a punto de comenzar”, indicó la directora ejecutiva, Fernanda Raverta.

Es importante destacar que en ANSeS todos los trámites son gratuitos, no necesitan de gestores ni intermediarios y se realizan de forma individual en las oficinas o la web del organismo.

"Ahora es más fácil jubilarte" es una nueva iniciativa con la que ANSeS busca simplificar todos los trámites, acompañando desde el principio a cada argentina y argentino que inicie su jubilación.



¿CÓMO VER MI RECIBO DE JUBILACIÓN

DE ANSES POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.