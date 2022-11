HUMBERTO PRIMO. - El pasado domingo 23 de octubre se desarrolló en las instalaciones de Club Argentino el denominado “Festival de ajedrez humbertino”, ya que por un lado se realizó la 6ta edición de los Dominguitos de la Federación Rafaelina de Ajedrez y por el otro, el torneo con modalidad IRT (International Rating Tournament) vigésimo quinto aniversario de la escuela de ajedrez dependiente de la Escuela de Artes e Idiomas de la Comuna de Humberto primo. Cabe aclarar el torneo IRT, otorga puntaje ELO, que es válido a nivel internacional y es avalado por la Federación argentina de ajedrez (FADA)

El torneo contó con un número récord de participantes, 106 jugadores de categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 e IRT, ajedrecistas de: Sunchales, Ceres, San Guillermo, San Justo, San Cristóbal, Sociedad española de Rafaela, Atlético de Rafaela, Susana, Esperanza, Lehmann, Humberto 1° y de Morteros.



RESULTADOS DE LOS JUGADORES HUMBERTINOS

CATEGORÍA SUB 8: Giampieri Dante: Mejor Humbertino (8° puesto); Saccone Julia: Mejor Dama (12° puesto)

CATEGORÍA SUB 10: Tosetto Nina: Mejor Humbertina (19° puesto)

CATEGORÍA SUB 12: Wendler Emma: Mejor Humbertina (8° puesto)

CATEGORÍA SUB 14: Benjamín Trutali: Mejor Humbertino (13° puesto)

Mejor SUB 16: Manías Augusto



IRT

Capovila Valentina – 2° puesto;Manías Augusto - 5° puesto; Nagel Gastón -10° puesto - Mejor Humbertino ;Flores Joan - 24° puesto y Rolfo Miguel - 25° puesto.