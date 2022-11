Convenio por Caminos de la Ruralidad

COLONIA MAUÁ E ITUZAINGÓ. - El gobierno provincial firmó un convenio para el mejorado de una traza rural de 13.780 metros que conforma un corredor productivo entre las colonias de Mauá e Ituzaingó. El acuerdo, alcanzado a través del programa Caminos de la Ruralidad, prevé una inversión de más de 65 millones de pesos.

Cabe recordar que el Programa Provincial Caminos de la Ruralidad es llevado adelante por el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología y la Dirección Provincial de Vialidad. Además, es ejecutado a partir de la organización de consorcios entre habitantes rurales, instituciones educativas y el sector productivo de cada localidad.

En esta ocasión, la obra beneficiará a tres escuelas a las que asisten más de 40 alumnos; a 9 productores ganaderos con más de 4700 cabezas; 12 agricultores que producen más de 4.600 toneladas de trigo, soja, sorgo, maíz y girasol al año; 4 apicultores y 3 productores lácteos que producen más de 4.000.000 litros de leche cruda al año.

Durante el acto, celebrado en las instalaciones de la Escuela Rural N° 962 Tres Colonias, el subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti, resaltó: “Cuando nos llegó la primera nota para evaluar esta traza, nos dimos cuenta que había que tomarlo como un corredor productivo vinculando las dos colonias y generar un gran impacto en el arraigo, incluyendo las tres escuelas y la producción zonal. Esto es gracias al equipo técnico que se formó en el Ministerio de la Producción, gracias al perfil extensionista que recuperó el ministro Daniel Costamagna y al trabajo articulado junto a Vialidad Provincial”.

A su turno, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, resaltó: “Quiero destacar la decisión política que ha tomado el gobernador Omar Perotti, ya que se trata de una medida realmente transformadora. Desde el Ministerio de Educación trabajamos con un horizonte muy claro, queremos que todos los niños y niñas de Santa Fe estén en las escuelas aprendiendo. Entendemos que en la ruralidad esto se puede dificultar especialmente en días de lluvia, por eso es tan importante la firma de este convenio”.

Por su parte, el administrador general de la dirección provincial de Vialidad, Oscar Ceschi, señaló que “este convenio se suma a tantos otros que van a quedar en la historia, en el marco de un programa muy completo que reúne infraestructura, producción y educación, con la participación activa de los referentes locales. Esta es una apuesta en ejecución, trabajamos convencidos de que tenemos que estar a la par con quienes se quedan a producir y a vivir en el campo”.



LAS VOCES DE LOS BENEFICIARIOS



Durante la firma del convenio, el presidente comunal de Colonia Mauá, Ricardo Garbagnoli, declaró: “Se trata de un momento muy especial para la comunidad en general, personalmente me enorgullece saber que vamos a beneficiar a la escuela local, ya que somos tres generaciones de mi familia que asistimos a esta institución”.

Además agregó: “Esto es un claro ejemplo del trabajo articulado, dado que el proyecto nació de dos colonias distintas y de dos departamentos distintos, pero cuando supimos de este convenio nos pusimos de acuerdo en seguida”. Garbagnoli concluyó su exposición agradeciendo la decisión política del gobernador Omar Perotti y de todo su equipo de trabajo.

En tanto, el presidente comunal de Ituzaingó, Clemar Néstor Alassia, expresó: “Se trata de un día muy especial para las dos comunidades, este camino significa muchísimo, ya que no solo beneficia a las instituciones educativas aquí presentes, sino que también impacta de manera muy positiva a los productores. En el caso particular del sector lechero, es primordial sacar la producción cada día y éste es el problema más grande que tenemos, por eso nos alegra tanto la firma de este proyecto”.

Por su parte, el productor agropecuario Julio Risso, destacó: “Nuestras localidades cuentan con grandes superficies productivas, el ripiado va a traer soluciones al sector productivo y será un incentivo para la salida de esa producción. En cuanto a lo educativo, los maestros podrán llegar en mejores condiciones a sus lugares de trabajo. Sin dejar de mencionar que impactará en la calidad de tránsito para sus habitantes, incentivando de esta manera al arraigo local”.

Por último, la directora de la escuela Nº 962 Tres Colonias, Larisa Lager, comentó: “Siento una inmensa felicidad de contar con la presencia de todos ustedes, nuestra institución tiene mucha historia y todavía son muchos los alumnos que pueden estudiar aquí. Por eso quiero agradecer a la gestión de Omar Perotti por tomar la decisión de llevar adelante un proyecto tan importante como lo es Caminos de la Ruralidad”.

Durante la jornada también participaron los senadores provinciales Alcides Calvo y Rubén Pirola; autoridades de localidades aledañas; representantes de entidades intermedias y productores rurales.