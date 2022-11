Lo Celso es la preocupación de Scaloni

Giovani Lo Celso, futbolista de la Selección argentina, podría perderse el Mundial de Qatar 2022 producto de la lesión que sufrió en el bíceps femoral de la pierna derecha cuando se desempeñaba con el Villarreal y la preocupación de Lionel Scaloni está en aumento a 19 días para el inicio de la Copa del Mundo. El mediocampista se realizará nuevos estudios en las próximas horas para determinar la gravedad de la lesión y las expectativas no son buenas, ya que, en caso de ser de grado uno, lo haría llegar con lo justo al debut frente a Arabia Saudita, mientras que, si es más grave, lo dejaría fuera del Mundial de Qatar 2022.

La situación de Lo Celso, de 26 años, se originó el domingo cuando debió dejar la cancha con claros signos de dolor en el encuentro que Villarreal perdió por 1 a 0 con Athletic de Bilbao por LaLiga de España. El argentino fue sometido a los primeros exámenes médicos, los cuales indicaron que padece un desgarro, aunque el mismo se habría tratado de uno grado uno, sin embargo, desde el club de España le realizarán nuevo estudios para determinar qué tan compleja es la lesión y desde el cuerpo técnico del combinado nacional siguen expectantes el estado del jugador que es una pieza fija en el equipo.

La presencia de Lo Celso en el primer partido de la Selección argentina en la Copa del Mundo, el martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita, ya había quedado casi descartada después de las primeras precisiones médicas, pero, de confirmarse que la misma sea de mayor gravedad o que incluso deba ser operado, lo dejaría definitivamente al margen de la cita mundialista.



EL TAPADO

Walter Kannemann, futbolista del Gremio de Brasil, fue incluido por Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, en la lista preliminar de cara al Mundial de Qatar 2022. El defensor, de 31 años, no tuvo participación en las convocatorias en el actual ciclo del técnico al mando del combinado nacional, sin embargo, para sorpresas de propios y ajenos, se coló en la nómina de 44 jugadores que escogió.

Si bien sus chances de ir a Mundial son casi nulas, ya que apenas pudo jugar siete partidos en lo que va del año en la Serie B de Brasil por una operación de cadera que tuvo a comienzo de temporada. En la Selección argentina tuvo una convocatoria oficial, la misma fue en la doble fecha contra Paraguay y Uruguay, de noviembre del 2020, donde no sumó minutos.