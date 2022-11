Total eliminación de Atlético de Madrid

Atlético Madrid recibió una dura derrota en su visita al Porto de Portugal por 2 a 1 y además de quedar eliminado de la Champions League con una fecha de antelación, finalizó su participación en competiciones europeas al terminar último en el Grupo B. Mehdi Taremi y Stephen Eustáquio fueron los autores de los goles del triunfo para el local, mientras que el conjunto de España descontó a través del gol en contra de Iván Marcano en la agonía, en el Estadio do Dragão.

Con este resultado y el empate entre Brujas y Bayer Leverkusen 0 a 0, los "Dragones Azules" alcanzaron los 12 puntos y clasificaron a los octavos de final como líderes del Grupo B, mientras que el "Colchonero" ni siquiera jugará la Europa League luego de finalizar cuarto en la zona, con cinco unidades al igual que los alemanes, que ganaron el partido entre ellos.

En los duelos restantes, Napoli se adueñó del primer puesto pese a perder 2 a 0 con Liverpool, que culminó con la misma cantidad de unidades pero con menor diferencia de goles que el conjunto italiano, al tiempo que Ajax irá a la Europa League al ganarle 3 a 1 al Rangers en Escocia.

Bayern Munich, por su parte, derrotó 2 a 0 al Inter de los argentinos Lautaro Martínez y Joaquín Correa, por lo que terminaron primero y segundo, respectivamente, por delante de Barcelona, que venció 4 a 2 al Viktoria Pilsen y ocupó el tercer lugar en el Grupo C.

Por último, Tottenham se impuso por 2 a 1 en su visita al Olympique de Marsella y se apropió de la cima en el D, seguido por el Frankfurt de Lucas Alario -fue suplente y no sumó minutos- luego de la victoria del equipo alemán sobre Sporting Lisboa en Portugal.



JUEGA MESSI

Lionel Messi visitará hoy con París Saint Germain a Juventus, sin Ángel Di María ni Leandro Paredes, en busca del primer puesto del grupo H de la Liga de Campeones de Europa.El partido se disputará desde las 17 en el estadio Allianz de Turín. PSG necesita de una victoria para asegurarse el primer puesto del grupo H que tendrá importancia en el sorteo de los octavos de final.

Por el grupo G, Manchester City, con Julián Álvarez como titular, recibirá a Sevilla con la clasificación y el primer puesto asegurado. El equipo español, dirigido por Jorge Sampaoli e integrado por Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Alejandro Gómez y Erik Lamela, se despedirá de la Champions pero seguirá su camino en la Liga de Europa.