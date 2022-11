Policías la agredieron a patadas 

Una joven de 25 años de edad, fue reducida violentamente por personal de la Policía local, sin ningún motivo aparente.

¿Qué ocurrió? Un efectivo comenzó a agredir a una joven, la tiró al piso y con sus compañeros la dejaron casi desnuda al costado de un patrullero.

De acuerdo a Crónica, Lucía Martínez había ido a bailar con sus amigas a Club 26, y a la salida del boliche, cuando iba a encontrarse con su hermana se cruzó con un uniformado que la interceptó, y la empujó contra un móvil por supuestos disturbios en la vía pública, algo que no era verdad.

"El efectivo policial me agarró y me puso contra el patrullero. Yo le empecé a decir que no había hecho nada y que no me podía tocar. Cuando intenté darme vuelta, sin agredirlo, me agarró del cuello con el antebrazo y me tiró al piso", detalló la víctima a un medio de prensa local.

CAPTADO EN UN VIDEO

La joven vestía una pollera y un top, y terminó desnuda por el violento e inexplicable accionar del efectivo, donde hubo golpes de todo tipo, incluidas patadas.

"Me puso las esposas, me las ajustó muchísimo. Estuve tres minutos tirada en el piso y yo no le quería dar la otra mano porque me quedaba desnuda", expresó angustiada.