Sain fue citado a imputativa por la causa de espionaje y debió renunciar a su cargo

Los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg citaron al ex ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, a una audiencia imputativa que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe el 29 de noviembre a partir de las 9:00 hs. en el marco por el supuesto espionaje ilegal contra periodistas, dirigentes sindicales, empresarios, magistrados y políticos entre otros. A partir de la decisión judicial, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le pidió días pasados la renuncia a Sain al cargo de asesor contra el Crimen Organizado que ocupaba desde finales del año pasado. Rápidamente, el ex funcionario santafesino presentó la dimisión que fue aceptada según se conoció ayer y consta en la resolución administrativa, fechada el pasado jueves 27 de octubre.

Con la citación de los ex integrantes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe comenzarán a abrirse especulaciones sobre la acusación que realizarán los fiscales en medio de una investigación que está politizada al extremo. Desde sectores de la oposición siempre han preguntado en qué medida Sain desplegó las presuntas acciones de espionaje extrajudicial de opositores y empresarios entre otros sin conocimiento del gobernador, Omar Perotti.

También fueron convocados por la Fiscalía a imputativa ex funcionarios de la cartera de seguridad que formaban parte del equipo de Sain, entre ellos Débora Cotichini, Diego Rodríguez, Nadia Schujman, Pablo Álvarez, Milagros Bernard, Germán Montenegro y Agustina Moulins.

La investigación bajo la figura de asociación ilícita, apunta a que desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe se habrían llevado a cabo tareas de espionaje ilegal a personas y empresas sin el aval de una orden judicial. En este marco, cabe preguntarse si por el tenor de la acusación Sain puede quedar detenido una vez que se desarrollen las audiencias cautelares, instancias posteriores a las imputativas.

El 26 de noviembre del año pasado, los fiscales efectuaron allanamientos a las oficinas del Ministerio de Seguridad durante los cuales secuestraron computadoras, teléfonos celulares -entre ellos de Montenegro- y gran cantidad de documentación. En este marco, de acuerdo a información filtrada a cuenta gotas, la gestión Sain dedicó parte de los recursos públicos a efectuar "perfilamientos" a por lo menos 661 personas y entidades públicas y privadas a partir de consultas de bases de datos públicas y privadas.

Hace un mes, trascendieron diversos audios que reavivaron la polémica y la causa que parecía adormecida. En ese marco, Sain envía un mensaje a uno de sus colaboradores en el que señala: "Tuve una larga charla con el gobernador. Acordamos tratar de ir en nuestros términos de ir perfilando a Nahuel Caputo. Quiere ir contra él. Quiere ir fuerte en San Lorenzo. Pero particularmente, Nahuel Caputo". El ex ministro de Seguridad se defendió al acusar a los fiscales de cometer "delitos" por filtrar "audios privados extraídos de los teléfonos de mis compañeros, ajenos a la causa en curso".

De todos modos, ese audio generó una fuerte reacción institucional incluso de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que condenó el supuesto perfilamiento de Caputto, CEO de diario El Litoral, y obligó al propio gobernador Perotti a intervenir con una comunicación con el empresario de medios para deslindar responsabilidades.

Sain había sido designado en diciembre de 2019 como ministro de Seguridad, función que desempeñó hasta marzo del 2021 sin tener resultados satisfactorios en el marco de la seguridad pública principalmente en Rosario, que presenta niveles de violencia narco con un aumento significativo de asesinatos, pero además abriendo en forma continua frentes de conflicto en el plano político que generaban más de un dolor de cabeza para Perotti.

A pesar de quedarse sin el Ministerio, Sain continuó en la esfera pública santafesina ya que volvió a su cargo como director de Investigaciones en el Ministerio Publico de la Acusación. Sin embargo, enfrentado a la clase política, fue sometido a un proceso de destitución por parta de la Legislatura al ser encontrado responsable de la práctica de proselitismo, lo que no podía realizar por su rol en el Poder Judicial. La remoción fue dispuesta por los legisladores en noviembre del año pasado e inmediatamente fue designado asesor por Aníbal Fernández en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.



¿Y EL SUMARIO?

Pocos días después de que estalle el escándalo por el supuesto espionaje ilegal de la gestión Sain, el Poder Ejecutivo ordenó la realización de un sumario interno en un intento por conservar la iniciativa y despegarse del ex ministro de Seguridad. Pero más allá de aquella disposición, no hubo comunicación oficial sobre los avances de esa investigación interna.