Se amplía la ZEC y aumenta la hora, cuyo valor se actualizará con la UCM

El proyecto del Gobierno local propone que a la actual Zona de Estacionamiento Controlado se le sumen 18 cuadras más y que el valor de la hora se ate a la variación de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que fija el valor de los tributos locales y se actualiza periódicamente para que el costo se ajuste automáticamente y no lo siga fijando el Concejo con acuerdos que a veces resultan engorrosos de lograr.

Ni bien ingresó la iniciativa la oposición planteó que antes de sancionarla se debía escuchar a los vecinalistas de los barrios que serían alcanzados por el sector ampliado de estacionamiento medido y también a la Asociación Paseo del Centro y la Cámara de Comercio del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y a Región (CCIRR).

Más tarde, los representantes barriales se reunieron con los ediles rafaelinos y, en términos generales, dieron su aprobación, pero pusieron como condición que antes de que se sancione la Ordenanza se informe debidamente a todos los vecinos, y se convino realizar una campaña que quedó a cargo de la Federación de Vecinales.

Días después, ingresó la respuesta del CCIRR donde expresaba su conformidad con la extensión de la ZEC, pero se puso algún reparo en la actualización del costo de la hora que el Ejecutivo solicitó establecer en 10 UCM

Vale recordar que actualmente los 60 minutos cuestan $ 30, y si se aplicaba el valor de la UCM en noviembre subirá al doble y superaría los $ 90 en enero.

Finalmente, el PJ accedió al planteo de las bancadas adversarias y la hora quedó fijada en 8 UCM, cuyo valor actual es de $ 6,54 por lo que, tras ser aprobado el proyecto, los 60 minutos de estacionamiento en el microcentro llegarán a los $ 52.



DEUDA PENDIENTE

Tras el despacho del proyecto, el concejal Leonardo Viotti (UCR-JxC) repasó el proceso de consultas y negociación y señaló que "se decidió formular una propuesta conjunta, que tiene como base el proyecto original que amplía la zona de estacionamiento y ajusta automáticamente el costo de la hora al valor de la UCM, para que no tengamos que seguir discutiendo en el Concejo su actualización”.

“Más allá de esta cuestión -apuntó el radical-, creemos que estas medidas son importantes para desalentar el uso de los vehículos, de los autos principalmente y potenciar el uso de los medios alternativos y amigables con el medio ambiente como la bicicleta y hasta la propia moto que es mucho menos contaminante que un auto”.

De todas maneras, sostuvo que el transporte público no coadyuva a ese fin porque, debido a las deficiencias que presenta el servicio, “no terminan siendo una opción para la mayoría de los rafaelinos por lo poco práctico que es, y esta es una gran deuda pendiente que que tiene el Estado local”.



A LA SESIÓN

Una Minuta de Comunicación de Lisandro Mársico (PDP), que será votada pasado mañana requiere que el Ejecutivo lleve a cabo “controles intensivos de tránsito relacionados a velocidades de los vehículos, cruces de semáforos (Ruta Nacional N° 34), utilización del casco reglamentario por parte de los conductores de motos y sus acompañantes, estacionamiento de los automóviles, documentación para circular tanto de quien conduce como del vehículo, entre otras exigencias normativas”.

En los fundamentos menciona que “los vecinos de ambos barrios observan la falta total de la presencia estatal los días domingo, que es el momento en que conductores desaprensivos de motos y autos infringen las normas locales y nacionales de manera visible, sin que los responsables de controlar que estos hechos no ocurran, brillan por su ausencia”.

La otra propuesta del demoprogresista que tendrá trámite favorable en la sesión venidera, es una Resolución para declarar de Interés Municipal la presentación en nuestra ciudad del grupo Ij Danseur del Pilon que ofrecerá un “espectáculo de danzas folclóricas y tradicionales piamontesas y occitanas, entre un cuento, una anécdota, una poesía, un pequeño teatro, creando una visión bastante completa de lo que pudo ser la Cultura Popular Piamontesa entre finales del 1800 y los años cuarenta del 1900”.

Argumenta Mársico que el propósito de su propuesta es: “alimentar y estrechar el fuerte lazo que los piamonteses de Argentina tienen con sus raíces lejanas, a los fines de mantener viva la lengua de sus padres, su cultura, los bailes y las tradiciones populares, custodiando el prestigio de la cultura y la bandera piamontesa en cada parte el prestigio de la cultura y la bandera piamontesa en cada parte del mundo”.

También será aprobado un proyecto del bloque oficialista que impulsa la declaración de Interés Municipal a “la 10ª edición del proyecto Campamento Coral”.

Se recuerda en los considerandos que "Campamento Coral" surge como una necesidad de fomentar la actividad coral mediante conciertos y actividades que permitan compartir y reunirse con otros coros de escuelas. Y se sostiene en el tiempo desde el 2013, creando redes y vínculos entre los integrantes y sus escuelas”.

Actualmente participan escuelas de Esperanza, Estación Clucellas, Sastre, Zenón Pereyra y Rafaela.

Este año en particular se armó un repertorio con obras de compositores y compositoras de la provincia de Santa Fe, que abarcó diferentes géneros y estilos y participaron alrededor de 140 niños y niñas.