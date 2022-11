El Atlético del Cholo, por el premio consuelo

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone, visitará este martes al Porto en Portugal con el objetivo de asegurar su presencia en los octavos de final de la Europa League en el cierre de la fase de grupos de la Champions League. Ya sin chances de avanzar en el certamen más importante del continente, al conjunto madrileño le queda el premio consuelo de continuar en el torneo que ganó en 2010, 2012 y en 2018.

El "Colchonero", que cuenta en sus plantel con los argentinos Nahuel Molina, Rodrigo De Paúl y Ángel Correa, se presentará desde las 14.45 (Fox Sports) en el Estadio do Dragao con la obligación de un triunfo para lograr ese derecho sin depender del resultado del otro partido de la zona entre Bayer Leverkusen y el líder Brujas de Bélgica.

Con cinco puntos, uno más que los alemanes, Atlético ocupa el tercer puesto del Grupo B, posición que le garantizaría su participación en la Europa League, cuyo título consiguió tres veces bajo la gestión de Simeone. Pero si no gana y el conjunto germano triunfa en casa ante los belgas, ni siquiera tendrá esa posibilidad.



El resto de la jornada

Tres grupos más se completarán este martes. En el A, los ya clasificados Liverpool y Napoli se medirán en Inglaterra desde las 17 para resolver el primer lugar. Con tres puntos de diferencia y tras el 4-1 sufrido en el estadio Diego Maradona, los de Jürgen Klopp están obligados a golear para quitarle el primer lugar a los napolitantos. La misma situación pero para entrar a la Europa League se da con el Rangers y el Ajax, que ganó 4-0 en el primer encuentro y tiene tres puntos de ventaja sobre los escoceses.

En el Grupo C está todo definido, con el Bayern Múnich como líder, el Inter como escolta, el Barcelona en la Europa League y el Viktoria Plzen eliminado. Desde las 17 juegan Bayern-Inter y Viktoria-Barcelona.

En el Grupo D todo puede pasar, con los cuatro equipos con chances de clasificarse o quedar eliminados. En Marsella, el Olympique, último en la tabla con seis puntos, recibirá desde las 17 al Tottenham, líder con ocho. Y en Lisboa, el Sporting y el Eintracht Frankfurt, ambos con siete unidades, definirán la restante plaza. En caso de empate, el clasificado serán los portugueses.