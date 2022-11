El Francés Pogba fuera del Mundial

Francia recibió otro fuerte golpe en la previa del Mundial de Qatar 2022: el talentoso mediocampista Paul Pogba sufrió una lesión muscular que le retrasó la recuperación de la operación de rodilla que le realizaron a principios de septiembre y no podrá ser parte del seleccionado que defenderá el título de campeón del mundo.

La información fue confirmada ayer por la agente del futbolista, Rafaela Pimenta, que comunicó que los estudios médicos que le realizaron en los últimos dos días no arrojaron buenos resultados.

“Según los exámenes médicos de ayer y hoy, Paul Pogba aún necesitará rehabilitación después de su operación. Por esta razón, no podrá unirse a la selección de Francia en Qatar”, comunicó Pimenta en el diario L’Equipe.

Francia ya había perdido a otra estrella como N´Golo Kante por una grave lesión en los izquiotibiales. Ahora, la baja de Pogba debilita aún más el mediocampo del seleccionado campeón en Rusia 2018.

Pogba sufrió una lesión muscular en medio de la recuperación de la operación de meniscos y ahora necesitará más tiempo para ponerse en condiciones físicas. Se estima que recién volverá a jugar para la Juventus en enero, cuando se reanude el fútbol italiano luego del Mundial.



KANTÉ TAMPOCO

N’Golo Kanté no llegará a tiempo para recuperarse de una lesión en los izquiotibiales. El mediocampista de 31 años tendrá que permanecer tres meses en rehabilitación, de acuerdo con los exámenes que le realizaron en Londres después de que se resintiera en la zona afectada.

La ausencia de Kanté se trata de un duro golpe para el seleccionador francés, Didier Deschamps.

Francia integrará el Grupo D de Qatar 2022 junto a Dinamarca, Túnez y Australia.