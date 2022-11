“Santa Fe Más”: entre la reactivación de empresas y la generación de empleo

En la localidad de Maggiolo, en el departamento General López, el gobierno de Omar Perotti, a través del Ministerio de Desarrollo Social, con el programa Santa Fe Más, impulsó la puesta en valor de la cooperativa textil Confemag Ltda., con capacitaciones y transferencia de aportes.

La cooperativa, que produce ropa de trabajo y abastece a gran parte de la región sur de la provincia, había mermado significativamente su producción en el momento de transcurrir la pandemia, llegando prácticamente a cerrar sus puertas de manera definitiva.

Sin embargo, a través de la intervención propiciada por el gobierno santafesino, específicamente del programa Santa Fe Más, la textil pudo volver a generar una producción acorde a las necesidades de la demanda.

Pero no solo la producción fue reactivada, sino que el número de trabajadoras aumentó de seis integrantes a las actuales 28, distribuidas en dos turnos, incorporando mano de obra especializada que proviene de las capacitaciones implementadas por el programa provincial.



LA IMPORTANCIA DE

ACCEDER AL TRABAJO GENUINO

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, expresó que “la reactivación de la producción a nivel provincial se ve plasmada en cooperativas como Confemag, que son fundamentales para el desarrollo, no solo de una localidad como Maggiolo, sino de toda una región”. Y agregó: “Esto fue posible gracias a las políticas públicas que lleva adelante el gobierno de Omar Perotti, para reactivar sectores que se vieron diezmados por la pandemia y la situación económica”.

Por otro lado, el secretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, Fernando Mazziotta, indicó que “gracias a la articulación entre el gobierno provincial y la comuna, muchos jóvenes pudieron acceder a un puesto de trabajo genuino y contribuir al esquema de producción de la cooperativa, potenciando la vinculación entre lo público con el sector privado”.

Por su parte, la directora provincial de Inclusión Socioproductiva, Mariana Recalde, fundamentó que “Maggiolo es uno de los tantos ejemplos que permiten demostrar que, a través de políticas públicas del gobierno, se puede fortalecer el federalismo provincial. Gracias al Santa Fe Más, consolidamos el trabajo y la producción de una cooperativa que estuvo a punto de cerrar su producción, con jóvenes de la localidad, fomentando su arraigo, ya que no tuvieron la necesidad de mudarse a otras localidades para poder capacitarse y conseguir un empleo”.

Además, el director provincial de Desarrollo Territorial, Camilo Scaglia, sostuvo que “en esta cooperativa se hace visible la estrecha relación entre los intereses de las jóvenes, y la demanda de las economías locales en cuanto a mano de obra calificada para generar bienes y servicios que se necesitan”.



UNA COOPERATIVA CONSOLIDADA

EN EL SUR PROVINCIAL

La cooperativa está integrada por mujeres. Hace más de 30 años que se dedica a la confección de pantalones de trabajo, mamelucos y bombachas de campo que se comercializan en la zona.

Desde la textil, destacan que, en el último tiempo, “la clave para el repunte fue la actualización de los precios y la organización de la producción, de esta forma los sueldos comenzaron a incrementarse y el interés por dedicarse a la actividad creció también”.

Las integrantes de Confemag, comentaron que en la localidad muchas mujeres se muestran interesadas en ingresar a trabajar a la cooperativa, por lo que se decidió empezar por las tardes con un nuevo turno del taller.

Mabel, una de las formadoras del curso y referente del área de producción del taller, contó que “esta cooperativa lleva funcionando hace más de 30 años. Estuvimos a punto de bajar las persianas, pero gracias al Santa Fe Más, pudimos evitar el cierre y ahora nos consolidamos como una de las cooperativas textiles más importantes de la zona, ya que producimos prendas para gran parte del sur de la provincia”.

A partir del mes de marzo, el programa Santa Fe Más comenzó a dictar el curso de capacitación y entrenamiento para que las nuevas trabajadoras adquieran el manejo y conocimiento en el oficio.

Hoy, la Cooperativa Confemag logró alcanzar una instancia de mejora productiva; con mayor calidad de trabajo y producción, crecimiento desde lo operativo -con la adquisición de nuevas máquinas- y la creación de nuevas fuentes de trabajo.