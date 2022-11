Réplicas de los fiscales tras los alegatos de las defensas

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La defensa de Raúl Santibáñez, el último de los exfuncionarios enjuiciados por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, descalificó la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola -quienes pidieron cuatro años de prisión para él- y afirmó que construyeron una imputación sobre "un delito imposible".

Sobre esa base, se sumaron al planteo de otros abogados que pidieron que los fiscales no puedan "replicar" a las defensas, puesto que durante los alegatos no se introdujeron cuestiones nuevas sino que todos se dedicaron a refutar las imputaciones.

Según el Código Procesal, las réplicas no están previstas para introducir nuevos argumentos ni para mejorar los ya expresados por los fiscales a lo largo de nueve jornadas y más de 80 horas.

Pero el Tribunal Oral Federal (TOF) número dos hizo caso omiso a esos argumentos y admitió que los fiscales vuelvan a exponer, el próximo 14 de noviembre, en la audiencia de "réplicas".

El abogado Miguel Ángel Arce Aggeo, quien defiende a Santibáñez y también al ex titular de Vialidad Provincial de la provincia patagónica, Juan Carlos Villafañe, embistió contra los fiscales porque basaron su acusación sobre hechos que "no existieron".

En el caso de Santibáñez, explicaron que "directamente no manejó fondos" y que sólo intervino en una obra realizada con el presupuesto de Santa Cruz, que es ajena al control de la Justicia federal porteña.

Además, refutó que -tal como dijeron los fiscales- todos los organismos de control hubieran sido "parasitados" por la administración de Néstor y Cristina Kirchner para facilitar lo que ellos consideran una "asociación ilícita destinada a saquear fondos públicos" en beneficio de las empresas de Lázaro Báez.

Arce Aggeo enumeró todos los organismos que intervinieron en las etapas de control y revisión de las obras, comenzando por el Congreso Nacional, que aprobó los presupuestos en los que estaban incluidas las obras cuestionadas.

Además, destacó que los presupuestos estuvieron bajo el manejo de los cinco jefes de gabinete que se desempeñaron durante ese período, ninguno de los cuales -entre ellos el actual presidente, Alberto Fernández- está entre los imputados.

En cuanto a la audiencia de réplicas, los abogados Mariano Fragueiro Frías, Oscar Vignale e indirectamente también Carlos Beraldi y Maximiliano Rusconi, manifestaron su oposición a que se les conceda nuevamente la posibilidad de exponer a los fiscales.

Pero los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que "omitir la opinión de la contraparte violaría el principio de contradicción y bilateralidad" en el juicio.

Los fiscales replicarán a partir del 14 de noviembre y los defensores tendrán la posibilidad de efectuar las "dúplicas" luego.

Finalmente, los 13 imputados tendrán la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto, que se dará a conocer -según un recálculo de las audiencias- en diciembre próximo.