Pulsar cerró una exitosa segunda edición

En Pulsar Santa Fe se concentran quienes se dedican a la dirección, producción, realización, distribución, programación y desarrollo de la industria audiovisual y quienes forman parte de instituciones gubernamentales, de formación, medios y empresas.

Para el acto de cierre estuvieron presentes la secretaria de Política e Innovación Sociocultural del Ministerio de Cultura, Florencia Lattuada; el director provincial de Industrias Culturales, Franco López Andreoli; el presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Cañada de Gómez, Diego Díaz Patrón y el diputado nacional, Roberto Mirabella.

Al momento de las palabras, este último sostuvo que “para la provincia es muy importante apoyar e incentivar el desarrollo de las industrias creativas, las industrias culturales, y en este caso la industria audiovisual".

Por su parte, la funcionaria de la cartera Cultural Florencia Lattuada celebró “la decisión del Gobierno de la provincia de Santa Fe de dar relevancia a la industria audiovisual santafesina a través de políticas como haber puesto operativa la Comisión de Filmaciones desde el 2020 o los programas de fomento a las industrias creativas. De esta forma, Pulsar viene a coronar ese trabajo y abre un espacio de encuentro entre todo el sector”.

Franco López Andreoli destacó la importancia de seguir con este tipo de actividades que fomentan y colaboran con la industria audiovisual de la provincia. “En este evento han confluido muchas personas, esperemos que el año que viene podamos realizar una nueva edición para que sigan participando muchas más, porque todo esto engrandece la industria audiovisual de la provincia”.

Finalizadas las alocuciones de las autoridades, a través de la proyección de un video, se realizó un homenaje a la trayectoria de Néstor Zapata, director y autor de teatro, cine y TV, guionista y productor rosarino, premiado a nivel nacional e internacional, y fundador del grupo Arteón en 1965, de los talleres y la primera escuela de cine de Rosario en 1976.

Luego del video que resumía la trayectoria de Zapata, Héctor Molina, reconocido director rosarino y director de Unicanal de la Universidad Nacional de Rosario sostuvo que “muchos no estaríamos haciendo películas si no fuera por personas como Néstor. A principios de los 80 en plena dictadura, Arteón era un lugar, un refugio de cultura, de arte, de enseñanza. Se proyectaban películas que no se podían ver en las demás salas de cine y uno de los que llevaba adelante esa nave era Néstor. ¿Qué hubiera sido de muchos de mis compañeros, y de mi mismo si no hubiéramos arrancado en esa especie de cueva escondida en pleno centro de Rosario? Además, una vez vuelta la democracia, Néstor fue el impulsor de la creación del IPA, Instituto Provincial de Arte, que era un centro de formación gratuito, público, terciario de teatro, locución, promotores culturales y de cine”

Una vez culminado el homenaje se proyectaron los cortos realizados en el marco del Festival 72 Horas- PULSAR. Luego se entregaron los premios correspondientes a las escuelas participantes del festival y al cortometraje ganador del mismo. Más tarde se hizo entrega de los premios PULSAR 2022.

La noche culminó con un brindis y sesión de música a cargo de la DJ santafesina Cassandra y Tranquilo Gerito VJ.



PREMIOS PULSAR 2022

Los reconocimientos consisten en premiar a servicios y proveedores santafesinos y se otorgan con base en las recomendaciones de los consultores, quienes acompañaron los procesos de trabajo de los proyectos a lo largo de semanas. Este reconocimiento tiene como objetivo acompañar e impulsar los proyectos y poner en valor los servicios y proveedores santafesinos de la industria audiovisual.



Serie en desarrollo

1 – Premio Teras para “Aventurados”, de Nicolás Cefarelli y B+T CINE. Uso de instalaciones para preproducción o rodaje.

2- Premio Rental Santa Fe para “La tierra que nos dejaron”, de Lautaro Schurjin y María José de la Torre. Equipamiento para rodaje de teaser o proyecto en desarrollo.

3- Premio PULSAR para “Once Familias”, de Andrés Dentoni y Paula Kuschnir. Clínica de guión.

4- Premio PULSAR para “Nada es para tanto”, de Julia Bruera y Julián López. Rental de Equipamiento para rodaje de teaser o demo.



Animación en desarrollo

1- Premio Connections Servicios Idiomáticos para “Chichi” de Carmina Gonella y Nahir Franco.

2- Premio B+T CINE para “Inti, la solución está en la naturaleza” de Maira Cortez y Julia Sepliarsky.

3- Premio APA para “Los miedos de Imilia” de Julián López y Miler Blasco..

4- Premio APA para “Hatcker” de Alejandro Martín y Florencia Pilotti. Beca de asociación por un año a APA.

5- Premio PULSAR para “Inti, la solución está en la naturaleza”, de Maira Cortez y Julia Sepliarsky.

6- Premio PULSAR para “Los miedos de Imilia” de Julián López y Miler Blasco.

7- Premio PULSAR para “Chichi”, de Carmina Gonella y Nahir Franco.



Largometraje documental en desarrollo

1- Premio Anfibia Rental Audiovisual para “Abuelo Gaucho”, de Martín Luciano Donatti y Marcela Sacco. Bonificación 30% en rental de equipamiento.

2- Premio #LINK / FIDBA INDUSTRIA para “Abuelo Gaucho”, de Martín Luciano Donatti y Marcela Sacco.

3- Premio PULSAR para “Los Visitantes”, de Diego Castro y Pamela Carlino. Rental de equipamiento

4- Premio PULSAR para “La serpiente roja del Paraná”, de Cecilia Sarmiento y Ezequiel Guerrico.



Largometraje de ficción en desarrollo

1- Premio KRETA DM para “¿Dónde está el paraíso?”, de Judith Battaglia y Mariana Basso. Postproducción de Imagen y Sonido para teaser/demo y asesorías para su producción y desarrollo.

2- Premio PULSAR para “Cora”, de Mauricio Minotti y Eugenia Ferrer. Post de Color

3- Premio PULSAR para “Kimey”, de Claudio Perrin y Ariel Vicente. Rental de equipamiento



Largometraje en circulación

1- Premio CONTAR para “Rinoceronte” de Arturo Castro Godoy y Paula Rodríguez. Adquisición de largometraje en circulación



Proyectos en proceso (WIP)

1- Premio Anfibia Rental Audiovisual para “La triple fuga”, de Hugo Grosso y Milagros Alarcón. Bonificación 30% en Rental de equipamiento.

2- Premio Connections Servicios Idiomáticos para “Guardianes de la memoria”, de Paula Kuschnir y Oriana Castro.

3- Premio UN3tv para “La zorra y la pampa”, de Leandro Rovere e Ignacio Sánchez Ordóñez.

4- Premio PULSAR para “Vera y el placer de los otros”, de Romina Tamburello, Federico Actis y Santiago King.

5- Premio PULSAR para “ILEgal, la lucha por la legalización del aborto en Argentina”, de Estefania Andreotti y Danalí Riquelme. Gráficas animadas.



FESTIVAL 72 HORAS-PULSAR

Del Festival 72 horas-Pulsar participaron alumnos de primer año del Profesorado y la Tecnicatura del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales (ISCAA); alumnos de la Escuela Provincial de Artes Visuales “Prof. Juan Mantovani”; Escuela de Educación Secundaria Orientada N°442 “Juana del Pino de Rivadavia” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°256 “Juan Bautista Bustos”.

Se dividieron en tres equipos que en 72 horas realizaron el guión, la producción, el rodaje y la edición de los cortos: “Cambalache” (Equipo 1), “Parasomnia” (Equipo 2), y “Algo nos separa” (Equipo 3).

El jurado compuesto por Juan Mascardi, Julián López y Oriana Castro seleccionaron como Mejor Cortometraje del 1° Festival de Cortos 72 Horas-PULSAR a “Parasomnia”, realizado por el Equipo 2.

Además se entregaron Becas de Escuela Play a participantes seleccionados por los coordinadores de los equipos en reconocimiento a su desempeño.

Asimismo, cada una de las instituciones educativas participantes recibieron de regalo una cámara GoPro.