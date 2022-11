Los salarios continuaron por debajo de la inflación

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Los salarios registraron en agosto pasado un aumento promedio del 6,5% mensual respecto a julio y siguieron por debajo de la inflación acumulada en el octavo mes del año, según informó ayer el INDEC.

La variación de agosto se situó por debajo de la inflación registrada en ese mes del 7,0%, mientras que la variación interanual fue del 76,4%, dos puntos porcentuales menos que el indicador de los precios minoristas del 78,5% en el mismo período.

En los primeros ocho meses del año la suba promedio de los salarios según la medición del INDEC llega al 51,0% y se ubicó también cinco puntos porcentuales por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 56,4% de agosto último.

La suba acumulada entre enero y agosto se debió al alza del 55,0% en el sector privado registrado, 51,3% en el público y 38,8% en el sector privado no registrado.

La suba interanual de 74,2% surgió del promedio de los aumentos del 76,5% en el sector privado registrado, 76,4% en el sector público y 63,4% en el sector privado no registrado.

El crecimiento mensual de agosto se debió a subas de 8,1% en el sector privado registrado, 4,2% en el público y 5,4% en el sector no registrado de la economía informal.

Desde diciembre pasado los salarios del sector público y privado aumentaron un 53,7%, por debajo de la inflación del 56,4%, en la misma comparación.

Los sueldos en el sector informal de la economía crecieron un 51,0% desde diciembre pasado y un 74,2% en los últimos doce meses, ambos por debajo de la medición de los precios minoristas en la misma comparación.