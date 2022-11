Realizarán un esfuerzo para mejorar el ingreso

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el Gobierno analiza la posibilidad de alguna medida para recomponer el ingreso de los asalariados, aunque todavía no está definido cómo se va a llevar a cabo en función de los mayores costos que podría implicar para el Estado.

"Más allá del instrumento, el esfuerzo para mejorar el ingreso lo vamos a hacer", afirmó Massa en declaraciones radiales en las que dejó entrever que, lo que se defina, no puede tener un mayor gasto para el Sector Público.

El titular del Palacio de Hacienda reconoció que el modo de implementar la medida generó una discusión interna en el Gobierno, en tanto que mantuvo conversaciones con la ministra Kelly Olmos (de Trabajo), Eduardo "Wado" de Pedro (Interior), el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Alguna decisión tenemos que tomar", anticipó el funcionario sin indicar la forma ni el plazo en el que se va a llevar a cabo.

Massa justificó la demora de la medida al exponer la situación de vulnerabilidad de las cuentas de los diferentes estamentos del Estado.

Explicó, al respecto, que "el 60% de los salarios que están por debajo de los $120.000 y los que menor recuperación tuvieron, pertenece a empleados municipales".

"Si uno mira el estado de las finanzas públicas de los municipios, si le metemos una suma fija, les arruino las cuentas", explicó Massa.

En ese sentido, señaló: "Hoy nos encontramos con la particularidad de que el Estado nacional tiene las cuentas muy delicadas, por lo que diría que tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita resolver la situación del conjunto de los trabajadores".

"Porque podría ocurrir que tomemos la decisión de beneficiar a los trabajadores del sector privado y dejemos a un millón doscientos mil municipales a la vera del camino", advirtió.



LAS PREPAGAS

Massa planteó además la necesidad de instrumentar un nuevo mecanismo de ajuste de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, atento a que este año viene creciendo por encima de la inflación.

"El aumento de las prepagas no tiene explicación", afirmó Massa, quien aclaró que "más que quejarme, me toca trabajar en la solución".

Al respecto, dijo que "las prepagas tuvieron aumentos por encima del promedio, que en rigor está previsto en una fórmula plasmada en una resolución que toma en cuenta, además de los costos de insumos médicos, el incremento de los salarios".

"La fórmula está hecha. Lo que hace el funcionario es cumplir la resolución, pero el vencimiento es en diciembre. Creo que hay que pensar un nuevo modelo", explicó el titular del Palacio de Hacienda.

Al respecto, consideró que el mecanismo debería imitar el esquema de scoring que rige para algunos seguros de autos, que prevén menores valores para barrios en los que hay menos robos.

Por eso, opinó que el valor de la cuota de los servicios de medicina privada "debería estar asociado a la tasa de uso".

"No puede pagar lo mismo el que tiene una tasa de uso baja que el que tiene una tasa de uso alta", concluyó.