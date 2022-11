Sensaciones y sentimientos

OLMEDO: AVE EXULTANTE Y LIBRE





Por Hugo Borgna



Resulta difícil definirlo mediante una sola imagen. Las hubo en cantidad y variables, según iban transcurriendo los proyectos y los años.

(Nació como Alberto Orlando Olmedo, en Rosario, el 29 de agosto de 1933. Pasó la niñez y la adolescencia con su madre, Matilde Olmedo, en la calle Tucumán del exbarrio Pichincha (ahora Alberto Olmedo). Frecuentaba el club Velocidad y Resistencia, que era muy cercano a su casa.)

Asimismo, resulta dificultoso, y hasta injusto, dejar de percibirlo como un ave; propio y ajeno de quienes lo trataron, y pretendidamente aprehendido por el público, a quien quitaba de las zonas de confort y de los moldes de definición, esos límites que siempre se quiere establecer acerca de la personalidad de los artistas.

(Ocupó el tiempo de sus seis años con la concurrencia a la escuela Nº 78, Juan Seguí, y con el trabajo en una verdulería y carnicería de la calle Salta. Hasta aquí la reseña anterior a su vida artística, de la que se puede decir que comenzó 8 años más tarde).

¿Qué es el humor? ¿Cuál es su objetivo?

(En 1947 se integró a la clase del teatro La Comedia. Un año después, con su amigo Osvaldo Martínez se incorporó al Primer Conjunto de Gimnasia Artística del emblemático club rosarino Newell’s Old Boys. Por esa época también participó en una agrupación vocacional (la Troupe Juvenil Asturiana) que funciona en dicho Centro.)

Aún ahora, cada vez que se lo nombra, aparece una sombra de reparo. Ese “pero…” que nunca dejó de acompañar su referencia.

(Fue en 1951, como parte de los números de La Troupe, que formó junto a Antonio Ruiz Viñas el dúo Toño-Olmedo. Un poco más adelante, y ya como profesional, la pareja actúa en varios espectáculos, siendo uno de ellos “Gitanerías”, dirigido por Juanito Belmonte)

Sin embargo, su naturaleza de ave, libre y exultante, siempre pudo más. Olmedo además, ganó un apodo que siempre sugiere calidez y aceptación: el de “negro”

(En 1954 decidió viajar a Buenos Aires. Por entonces, el objetivo inmediato fue “probar suerte”.)

La evocación de su presencia, en cualquiera de sus generosos personajes, despierta la sonrisa. Y la sorpresa que llegaba en cada una de sus apariciones y dichos. Convocaba la sorpresa y la risa. Se llegó a decir que su espontaneidad borraba la formalidad propia de la televisión.

(En 1955, mayo, ingresó como operador al iniciático Canal 7, mediante referencias de su amigo Pancho Guerrero. Fue en la cena de fin de año en la que se reunieron las autoridades del Canal 7, que realizó una formidable improvisación; Julio Bringuer Ayala, interventor del canal, le ofreció trabajar como actor)

No es fácil establecer cuándo empezó su vuelo, ni si lo había presentido en sus primeros trabajos. Sin embargo, la aceptación inmediata a cada una de sus inesperadas propuestas fue una constante de su carrera.

(Fue en sus 24 años de edad que le ofrecieron trabajar en un ciclo infantil los sábados al mediodía. El programa duró tres años, y no por eso Olmedo dejó de trabajar como técnico. En 1960, con 27 años de edad, en Canal 9, conoció el éxito importante y lo que implica una plataforma de lanzamiento. Con Humberto Ortiz (Coquito), protagonizaron “El Capitán Piluso”)

El humor es un estado de ánimo ideal. Alberto Olmedo se divirtió y vivió. Hizo reír; se recuerda su vital imagen con alegría. Difícilmente se puede imaginar el final de su vuelo: era una sonrisa cómplice en el modo de poner las alas.