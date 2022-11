Las Bodas de Oro de la Promoción 1972

Festejaron sus 50 años de egresados los alumnos de 5to. año “A” de la Escuela Nacional de Comercio de Rafaela, (hoy ESO 429 “Mario Vecchioli”) Promoción 1972. Las actividades comenzaron con una misa en memoria de los compañeros fallecidos: Adriana Calleri y Omar “Cachito” Baronetti. Se realizó en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima y al término de la misma, se vivió un momento de intensa emoción cuando el sacerdote, Padre Luis Cecchi, invitó a adelantarse a los presentes de la Promoción 1972 e impartió una bendición a ellos y a la totalidad el grupo de egresados que ese día celebraban sus 50 años.

Seguidamente se realizó la reunión social en “El Ciervo”, un lugar muy presente en los recuerdos de este grupo ya que en su adolescencia esta era la “confitería” donde se reunían a bailar y disfrutar la alegría de la juventud. Se sucedieron los abrazos y las muestras de afecto propias del reencuentro. La noche magnífica dio el marco adecuado y las charlas silenciadas por mucho tiempo explotaron en un rumor alegre y festivo. El salón estuvo ambientado con muchas fotografías de los momentos significativos de los años escolares: la entrega de certificados de estudios, el baile de graduación, el viaje de egresados… También algunas libretas de calificaciones de aquel entonces, tickets de tertulias y bonos contribución que se hicieron en los ’70 para recaudar fondos para el viaje, los libros de contabilidad y de matemática que acompañaron los primeros años de estudiantes. Todo fue creando el clima apto para la evocación, una atmósfera de recuerdos llenos de anécdotas de momentos compartidos 50 años atrás. El momento de emoción culminante fue cuando en todos los celulares de los Egresados 1972 se recibieron videos de los compañeros que no pudieron participar del encuentro. Desde Suiza, desde Brasil, desde San Luis, desde Córdoba las voces queridas se volvieron a escuchar en mensajes cálidos que trajeron la presencia de quienes no pudieron llegar a la fiesta. Han pasado 50 años desde aquel lejano 1972, nuestra Escuela Nacional de Comercio de Rafaela ha cambiado su nombre y ya no ocupa el edificio de calle 9 de Julio donde cursamos la escolaridad secundaria, donde dejamos grabadas varias travesuras, donde aprendimos a desarrollar tareas en el Banco Escolar, donde nos asomamos a la vida adulta desde la ebullición adolescente. Han pasado 50 años, pero el cariño, el afecto, la complicidad siguen tan fuertes como entonces.



EGRESADOS PROMOCIÓN 1972

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE RAFAELA



1 Abraham Julio

2 Alberioni Julio

3 Alemani Gladys

4 Ambort María Elena

5 Avendick Norma

6 Baronetti Omar

7 Bartomioli Jorge

8 Beltramo Rubén

9 Bessone, Miriam

10 Caglieris, Norma

11 Calleri Adriana

12 Esser Estelio

13 Fassi Ester

14 Frund, Osvaldo

15 Gaggiotti, Gabriel

16 Ghidoni, Teresa

17 Ghione, Norma

18 Grilli, Fernando

19 Ibarra, Miguel

20 Luna, Guillermo

21 Mainero, Héctor

22 Naconechney, Isabel

23 Nunia, Rosa

24 Piacenza, Liliana

25 Platini, Graciela

26 Quagliotti, Aldo

27 Reinero, María

28 Riboldi, Mónica

29 Rossini, Mario

30 Sacripanti, Eduardo

31 Sager, Ricardo

32 Sara, Jorge

33 Scarafia, Ricardo

34 Schiavi, Hugo

35 Tosoratti, Arturo

36 Castro, Ricardo

37 López, Graciela

38 Ré, Alicia

39 Zaugg, Eduardo

40 Garrappa, Roberto

41 Raviolo, Daniel

42 Lentore, Eduardo