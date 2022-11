Lula empieza a definir los integrantes de su gabinete

SAN PABLO, Brasil, 1 (Por Mayra García, enviada especial de NA). - "Tengo dos meses para formar un gobierno", aseguró el presidente electo Luiz Inácio Lula Da Silva, visiblemente emocionado, al festejar con la inmensa marea de seguidores que pobló la Avenida Paulista para acompañarlo en la victoria del pasado domingo en las elecciones de Brasil.

Esa frase puso en palabras uno de los principales desafíos que tiene por delante el líder del Partido de los Trabajadores (PT), que debe conformar un gabinete de ministros que contenga en equilibrio a sus dirigentes y a todos los aliados que fue sumando a lo largo de la campaña.

No será una tarea fácil ubicarlos a todos, aunque ya anunció la creación de nuevas carteras, como la de los Pueblos Originarios y el regreso de otras que habían sido absorbidas durante la gestión de Jair Bolsonaro, como las de Cultura y Pesca.

Si bien Lula evitó confirmar por el momento a quiénes ubicará en cada cargo, ya hay nombres puestos para tener un espacio en el gobierno de coalición -fue una alianza de diez partidos- que a partir del 1° de enero comenzará a gestionar Brasil.

Uno de ellos es Fernando Haddad (PT), quien resultó derrotado este domingo en su carrera por ser el gobernador de San Pablo, pero tiene una estrecha relación con el mandatario electo y tuvo un importante papel en la campaña por articular la alianza con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin.

También se espera que Lula le otorgue un lugar a la senadora Simone Tebet (MDB), quien se sumó a su campaña tras salir tercera en la elección de primera vuelta del pasado 2 de octubre.

El líder del PT afirmó durante las últimas semanas que necesitaba a Tebet para "construir y reconstruir Brasil" una vez en el gobierno.

La ex ministra de Medio Ambiente y diputada electa Marina Silva también está en la lista de llamadas a integrar el próximo gabinete en un área de su conocimiento.

La nómina está compuesta, además, por Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, pieza clave en el armado de Lula durante la campaña y que podría ocupar alguna de las secretarías de coordinación de la Presidencia, por su cercanía con el mandatario.

El senador electo y ex juez federal Flavio Dino (PSB) ya fue señalado por el líder del PT públicamente como parte de su gobierno, por lo que se espera que sea convocado para el Ministerio de Justicia.

Además, entre los nombres que suenan se encuentran el senador Jacques Wagner; el gobernador Rui Costa (Bahía), el diputado Alejandro Padilha (PT); el ex gobernador Marcio Francia (San Pablo); la economista Teresa Campello; el gobernador Paulo Cámara (Pernambuco); el diputado José Guimarães; el alcalde Edinho Silva (Araraquara); el senador electo Wellington Días y la gobernadora Célula Izolda (Ceará), entre otros.

La idea del nuevo gobierno es reinstaurar la categoría de Ministerios a Planificación, Finanzas y Pequeñas Empresas, (fusionados en Economía); Cultura (forma parte de Turismo); Pesca (hoy dentro de Agricultura); Igualdad Racial, Derechos Humanos y Mujer (unificados actualmente); Seguridad Social y Seguridad Pública.

Se creará el de Pueblos Originarios, tal como lo anunció este domingo por la noche Lula al brindar un discurso ante sus simpatizantes, al confirmar su intención de darle mayor visibilidad a ese importante sector de la comunidad.

Para ese puesto suena la líder indígena Sonia Guajajara, quien fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.