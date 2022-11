Jair Bolsonaro todavía no reconoció la derrota

BRASILIA, Brasil, 1 (Reuters). - El presidente Jair Bolsonaro, hasta ayer no reconocía su derrota en las elecciones del domingo, lo que generó temores de que el nacionalista de extrema derecha pueda impugnar la victoria de su rival, Luiz Inácio Lula da Silva.

Decenas de miles de simpatizantes jubilosos salieron a las calles de San Pablo este domingo por la noche para celebrar el sorprendente regreso de Lula, un extrabajador metalúrgico de 77 años que sirvió dos mandatos como presidente de 2003 a 2010. Su victoria electoral sigue a su paso por la prisión por corrupción, condenas que luego fueron anuladas.

Bolsonaro salió de su residencia este lunes por la mañana y se dirigió al palacio presidencial, pero aún no había hecho ningún comentario público. Es el primer titular brasileño en perder una elección presidencial. Lula ha prometido anular su legado, incluidas las políticas a favor de las armas y la débil protección de la selva amazónica.

Presentando la contienda como una batalla por la democracia después de que su rival hiciera afirmaciones infundadas de que el sistema electoral estaba abierto al fraude, Lula prometió unir a su país profundamente dividido y celebró lo que llamó su "resurrección".

La victoria de Lula consolida una nueva "marea rosa" en América Latina y significa que la izquierda gobernará todas las principales economías de la región después de una serie de éxitos electorales desde México hasta la Argentina en los últimos años.

Llovieron las felicitaciones de los líderes extranjeros, incluido el presidente estadounidense, Joe Biden, quien calificó las elecciones de "libres, justas y creíbles".

Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron expresaron sus felicitaciones.

No obstante, el continuo silencio de Bolsonaro generó temores de que la entrega del poder no sea del todo limpia.