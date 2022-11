Tenía en sus manos el cheque del subcampeonato y la medalla. Maxi Martínez mostraba la pesadumbre de una final que se escapó en casa, pese a intentarlo por todos los caminos. Que no era el premio esperado, cae de maduro, pero fue un reconocimiento merecido y eso nos transmitió en sus sensaciones.

"La verdad que no alcanzó, dimos todo lo que teníamos. Veníamos con mucho sacrificio avanzando en esta Copa y no pudo ser hoy. Ahora toca seguir trabajando para lo que viene", afirmó el capitán a LA OPINIÓN en el centro del campo de juego.

Buscando los motivos de porqué el León no pudo derrotar a Argentino, coincidió en las fallas cometidas en Rosario y también en el Soltermam. "Si, por ahí cometimos errores que en ese tipo de finales se pagan en caro, pero bueno, nos sirve para aprender y que no vuelvan a darse en los partidos que vengan".

El reconocimiento del público fue generoso más allá del resultado final y sirve como foto final de una tarde importante para el club en su historia. "Si, la verdad que la gente desde el primer partido nos estuvo apoyando, nos acompañó, fue un camino muy largo y logramos algo importante. No hay que quitarle mérito a esta medalla", valoró el lateral volante del equipo juliense.

Cabe resaltar que Martínez llegó con lo justo a este encuentro decisivo en cuanto a lo físico. "Venía con una lesión en la rodilla, pero uno siempre quiere estar. No me quería perder este partido y me quedo con la conciencia tranquila de haber dejado todo para estar con el equipo".

Ya pensando un poco en lo que vendrá, acotó que "nos tomaremos un día para descansar y luego ya ponernos a trabajar para el Regional, que es ahora en lo que tenemos que enfocarnos".