Los chicos también aportan soluciones

El partido que ganó Ben Hur el domingo ante Juventud de Esperanza puede ser tenido en cuenta como una muestra que muchas veces las soluciones a los problemas no hay que buscarlas tan lejos. El partido para el Lobo estaba "chivo" teniendo un hombre menos desde muy temprano en el segundo tiempo y con el marcador en blanco, ante un rival que no dejaba de lado su libreto para llevarse el punto que había venido a buscar al "Néstor Zenklusen", aún con esa superioridad numérica.

En un cotejo donde por lesión no pudo estar Diego Jara, el delantero titular del Lobo fue Alejandro Reyna. En este momento de la competencia el entrenador Maximiliano Barbero opta por volantes ofensivos o media punta para acompañar al centrodelantero de turno. Como el fútbol es tan dinámico e impensado, la expulsión de Martín Alemandi -aunque parezca insólito- le permitió a Ben Hur tener una fisonomía de juego mucho más práctica por la disposición del equipo con 10 y de esa manera sacar el encuentro adelante. Pero para ello fue importante el ingreso de Agustín Bianciotti, que esta vez teniendo más minutos en cancha pudo demostrar que su protagonismo de todo el año en Liga Rafaelina -goleador en el Clausura con 15 tantos- también puede mostrarlo en el Regional Amateur.

De todos modos, que no se interprete como una crítica al cuerpo técnico. Pasa en casi todos los clubes, sobre todo los que realizan una inversión importante porque están obligados a pelear por el ascenso. Los jugadores juveniles arrancan desde atrás, pero siempre puede aparecer una chance para demostrar condiciones. El tema es aprovechar esa oportunidad, y lo bueno es que el delantero pudo hacerlo.

Bianciotti, que este mes cumplirá 19 años, además se hizo cargo de un penal que no era fácil patearlo dado cómo se estaba dando el partido. La personalidad es un plus que debe valorarse.

No fue el único juvenil que estuvo en cancha el domingo. El volante Juan Bessone cumplió 18 años recientemente y sin dudas es otra de las opciones en las que confía Barbero, ante la ausencia de Joel Sacks. Igualmente, fue importante ver a Leandro Sola en buen rendimiento, tomando como referencia que no venía jugando.

Ahora, y sobre todo ante un partido tan especial y trascendente como será el domingo, el lindo problema de armar el equipo lo tendrá el entrenador. Sobre todo si paulatinamente va recuperando jugadores que por lesiones estuvieron ausentes. No olvidemos que aún no pudo jugar "Chema" Jiménez, que estando en plenitud puede ser una pieza importante.