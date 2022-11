CRAR tuvo pleno en el inicio de la etapa final

Este domingo se puso en marcha la fase final del Campeonato de la Región Rafaela de Damas A1 de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. En la fría y ventosa jornada la actividad se desarrolló en el sintético del CRAR.

El Círculo Rafaelino ganó los dos partidos y tiene garantizado su lugar en la final del 20 de noviembre. Por la mañana derrotó a 9 de Julio de Rafaela por 3 a 0 con goles de Guillermina Astudillo, Maitena Dubas y Pamela Dominguez.

Luego, por la tarde, CRAR venció a 9 de Julio de Morteros por 4 a 1. Los goles fueron de Victoria Bernardi, Pierina Stucky, Guillermina Astudillo y Maitena Dubas, en tanto que Tatiana Gómez descontó para las morterenses.

A su vez, el 9 de Morteros (gol de Aldana Avila) empató 1 a 1 contra Charabones y después se impuso en los penales australianos (3-2).

9 de Julio de Rafaela pudo ganar el segundo partido. Fue ante Charabones por 3 a 1. Los goles del conjunto de Champy Dominino fueron de Catalina Martinez -2- y de Lucía Romano.

El domingo que viene en San Francisco jugarán el partido que falta en este todos contra todos (CRAR vs. Charabones y 9 de Julio de Rafaela vs. 9 de Julio de Morteros). CRAR llega con 6 puntos, 9 de Julio de Rafaela con 3; 9 de Morteros 2 y Charabones 1. Los dos primeros jugarán la final el 20 de noviembre.

Intermedia: En Reserva, 9 de Morteros le ganó 2 a 0 a 9 de Rafaela con goles de Virginia Irazoqui y Evangelina González. Mientras que CRAR A superó por 7 a 0 a Charabones con goles de Guillermina Astudillo (2), Milagros Ali (2), Julieta Fernández, Pierina Stucky y Maitena Dubas.



FINALISTAS EN SUB 14

El sábado se jugaron en CRAR las semifinales de la categoría Sub 14 de la Región Rafaela. Si bien existía la posibilidad reglamentaria de jugar dos partidos, uno por la mañana, y la revancha por la tarde, no fue necesario porque las diferencias en el resultado no lo hicieron necesario. Solo estaba previsto si los resultados eran menores a tres goles de diferencia.

A primer turno, el local CRAR le ganó a 9 de Julio por 5 a 2. Los tantos de las Verdes fueron convertidos por Alma Mondino, Sharon Leiva -3- y Ayme Auce, mientras que Morena Breckes anotó las dos conquistas julienses.

Luego, Charabones de San Francisco venció a Sarmiento de Humboldt por 6 a 0. De tal modo, el 20 de noviembre en el sintético de nuestra ciudad CRAR y Charabones jugarán la final. El tercer y cuarto puesto estará a cargo de 9 de Julio y Sarmiento.



SE VIENE LA PRO-LEAGUE

Mendoza será escenario de la cuarta edición de la FIH Pro League, el certamen global anual que involucra a los seleccionados de hockey más destacados del mundo.Los Leones y las Leonas tendrán el debut de la edición 2022-23 de la FIH Pro League en el Estadio Provincial de Godoy Cruz. Ambos seleccionados recibirán a Alemania y Bélgica con quienes disputarán un total de 4 partidos cada uno.

Los primeros partidos serán: Viernes 4 a las 19:00 hs Bélgica - Alemania (femenino) y a las 21:30 hs Bélgica - Alemania (masculino), y el sábado 5 a las 19:00 hs Argentina - Alemania (femenino) y a las 21:30 hs Argentina - Alemania (masculino).