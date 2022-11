Tenistas menores con buenos resultados en el último Abierto

Este fin de semana se desarrolló en Esperanza, con la organización del Lawn Tenis de esa ciudad, el último Abierto (ex Grado 3) de la Liga de Tenis del Litoral, en el cual participaron con meritorios desempeños tenistas menores de los clubes La Cañada, 9 de Julio y Atlético de Rafaela.

Cabe destacar el campeonato obtenido por Felipe Brarda en la categoría Sub 14. Además, en la rama masculina de Sub 12 fue subcampeón Tomás Salva y en la segunda chance campeón Facundo Thimelthaler.

En tanto, en Sub 16 damas fue subcampeona Fátima Manzo; mientras que en segunda chance de Sub 18 varones logró el segundo puesto Nicolás Maldonado, en cuanto a los principales resultados.

Para la mayoría de los chicos el próximo objetivo será el Regional a jugarse en Concordia.