Ben Hur destrabó un partido complicado

(Por Darío Gutiérrez). - Con mucho esfuerzo, aunque también de manera legítima y superando una adversidad como jugar casi 45 minutos con un hombre menos, Ben Hur le ganó por 1 a 0 a Juventud de Esperanza en el partido que completó la tercera fecha de la Zona 6 Litoral Sur del Regional Amateur. De esa manera es el único puntero del grupo.

El Lobo regaló el primer tiempo, donde casi no hubo llegadas claras a los arcos. La BH apenas mostró un potente remate de Tuni López ingresando por la izquierda del área, que obligó a una muy buena intervención de Merke, mientras que del otro lado Astrada fue espectador de lujo.

Mucho tuvo que ver la falta de juego asociado para esta tónica pobre. Y a decir verdad fue sorpresivo que de local el doble 5 que eligió Maximiliano Barbero fuera Sola- Bessone, ambos más de contención que de juego. Si bien la idea pudo haber sido esperar que Mayenfisch con su movilidad y habilidad sea el complemento de Reyna, lo cierto es que el centrodelantero estuvo aislado en esa etapa.

El complemento no tuvo modificaciones desde el vamos, tampoco en el trámite porque siguieron los dos con sus carencias. Pero una circunstancia inesperada a los 7' le dio por lo menos otra intensidad. En una pelota parada para la BH que se demoró hubo un forcejeo entre Alemandi y Lesman, y Manduca vio agresión del lateral benhurense mostrándole la tarjeta roja.

Con un hombre menos ahí Barbero resignó un 5 y reacomodó el equipo con los ingresos de Contrera y Bianciotti, por Bessone y Reyna. Con uno menos el que se soltó en el local fue Castellano, más aun cuando minutos después también fueron reemplazados López y Mayenfisch, quedando casi como conductor.

Ante un Juventud que no se salía de su libreto pese al jugador de más, sobre los 33 se pudo desprender Castellano en la derecha y buscó el centro por abajo. Cuando Bianciotti iba a la pelota por el medio, lo desestabilizaron y tras su caída el árbitro marcó penal. Con personalidad el juvenil goleador se hizo cargo de la ejecución y con un remate suave y bajo a la derecha de Merke puso el 1 a 0.

Obligado a echar el resto el elenco esperancino desnudó sus limitaciones, aunque lo que pasó ante 9 de Julio en la fecha pasada obligaba al fondo local a no tener fallas. De hecho hubo un par de centros peligrosos que pasaron delante de Astrada.

Pero fue victoria del Lobo, con distintas lecturas. Que tiene que seguir mejorando en la búsqueda de un funcionamiento colectivo, que algunas individualidades que llegaron como incorporaciones deben levantar, pero también está la tranquilidad que las jugadores propios pueden generar las soluciones.



BEN HUR 1 - JUVENTUD 0

Estadio: Néstor Zenklusen.

Arbitro: Maximiliano Manduca.

Ben Hur: Matías Astrada; Gustavo Mathier, Genaro Cepeda, Nicolás Besaccia y Martín Alemandi (55' Ramiro Contrera); Joaquín Castellano, Leandro Sola, Juan Bessone y Diego López (71' Luciano Pogonza); Germán Mayenfish (71' Brian Parada); Alejandro Reyna (55' Agustín Bianciotti). Sup: Gonzalo Gonzalez, Ezequiel Kinderknecht, Cristian Barco. DT: Maximiliano Barbero.

Juventud: Matías Merke; Cesar Grenón, Facundo Nievas (63' Cristian Voekly), Agustín Gualini y Alejandro Ottonelli (77' Tomás Heinzen); Marcos Bachmaier, Ezequiel Spies, Lucas Longoni (77' Federico Silva) y Facundo Lesman (57' David Ceballos); Francisco Vazzoler y Sebastián Alí. Sup: Alejo Letheros, Luciano Magna, Gonzalo Calza. DT: Germán Montalbetti.

Segundo tiempo: a los 34' gol de Bianciotti (p).Incidencia: a los 7 del ST fue exp. Alemandi (BH).



POSICIONES

Zona 6: Ben Hur 7 puntos; 9 de Julio 5; Juventud 4; Santa Clara F.C. 0.

Próxima fecha (4ª): 9 de Julio vs. Ben Hur y Santa Clara vs. Juventud.