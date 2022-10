Le sobraron ganas, le faltaron ideas

(Por Darío Gutiérrez). - El marco superó el cuadro. La frase le valió a 9 de Julio en una jornada histórica para el Club, que jugó su primera final de la Copa Santa Fe ante más de 4.000 personas. No se le podrá reprochar falta de actitud o de entrega al equipo juliense, pero sí esa cuota indispensable de fútbol, del rendimiento colectivo que tuvo en algunas otras tardes y que le permitió llegar hasta aquí. Pero que no apareció cuando más lo necesitó para quebrar a un adversario que vino a hacer su negocio, a no perder sabiendo que con eso le bastaba, y que se llevó merecidamente el premio final de tres millones y el trofeo.

La distracción del fondo juliense a los 12 minutos de iniciado el partido fue un error a la postre decisivo. El León sufrió la apertura desde un lateral de la izquierda que buscó en el área a Suárez para que sea pivot, la descarga de primera a Valenzuela de frente y toque al medio a Benavidez que aguantó de espaldas y sacó una media vuelta de zurda que se metió al lado del palo derecho de Gómez.

Lo que no le debía pasar al elenco de Werlen llegó para que la mochila de revertir 2 goles en contra (en referencia al 0-1 de la ida) empiece a pesar demasiado temprano. 9 de Julio tuvo además en ese primer tiempo que lidiar con el viento en contra, por lo que jugar por arriba era imposible. Sin embargo, igual intentó varias veces de esa manera.

No obstante, el único que parecía leer bien el contexto era Ibáñez, que a los 18 se fabricó él solo una chance, luchando con dos defensores y sacando un zurdazo cruzado que fue conjurado en dos tiempos por el arquero.

El problema del local fue las pocas luces de Larrea, de Laena, y que Sequeira pese a su movilidad, no era gravitante. Argentino dejaba arriba únicamente a Suárez, ya que Príncipe se tiraba atrás. El Salaito se sentía cómodo cerrando espacios y teniendo a Emanuele como una escoba delante de los centrales.

En el segundo tiempo se esperaba quizás algún cambio en el local de arranque, pero Werlen ratificó confianza y el rápido empate de Centurión con fuerte cabezazo en un corner le dio la razón. Antes Villanueva había evitado el gol de Aguilar en un largo tiro libre que el viento casi mete.

El envión anímico le dio al León las fuerzas para ganar en las divididas y empezar a inclinar la cancha hacia el arco Salaíto. Pero sin embargo se fue diluyendo con el paso de los minutos. Promediando la etapa Werlen intentó con el ingreso de Ruiz Díaz y Monserrat tener otro chip en los últimos metros de la cancha, pero salvo algunos centros que cruzaron el área, Argentino no sufrió demasiado para sostener el empate.

Las pocas del León fueron por arriba, con un cabezazo de Ruiz Diaz desviado y otro de Hernández que dio en la parte superior del travesaño. El último tiro libre de Monserrat que se fue apenas alto terminó con la ilusión rojiblanca.

A 9 de Julio le faltó la frutilla del postre, pero igual su gente reconoció con fuertes aplausos al equipo y su lucha. Ahora el "9" tendrá que hacer el duelo rápidamente y pensar en el Regional, donde hay mucho para batallar para lograr la clasificación.