Lula se impuso en un reñido ballotage y será presidente por tercera vez de Brasil

SAN PABLO, Brasil, 31 (Por Mayra García, enviada especial de NA). - En una elección peleada voto a voto, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula Da Silva, se quedó ayer con la victoria en el ballotage de las elecciones en Brasil con una diferencia mínima sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro.

Escrutados el 98,28% de los votos, Lula obtenía el 50,79%, superando a Bolsonaro, que alcanzó el 49,21%, por lo que será el próximo mandatario del país a partir del 1° de enero.

La extrema polarización de los comicios en Brasil se materializó en una diferencia de apenas 1.800.000 respaldos, sobre un total de 116.000.000 millones de votos válidos emitidos este domingo.

Los comicios finalizaron a las 17:00 y minutos después comenzaron a difundirse los primeros resultados, que mostraron arriba al actual presidente.

Poco a poco, a medida que se fueron cargando los datos, Lula comenzó a revertir la situación y antes de las 19:00 pasó al frente, logrando una diferencia a su favor final de poco más de un punto y medio.

El tenso recuento coincidió con una jornada de denuncias contra la Policía Federal de Carreteras, que -según la presentación del equipo de Lula- buscó con sus procedimientos impedir el voto de los ciudadanos que querían hacerlo por el PT, por su sintonía con Bolsonaro.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSR) rechazó esas acusaciones y dijo que "en ningún caso" los operativos policiales perjudicaron el voto, aunque admitieron que sí pudieron demorarlo.

En las calles de San Pablo, los militantes del PT salieron a festejar apenas Lula pasó al frente en el conteo oficial, aunque ya superado el 90% de los votos se lanzaron a la tradicional Avenida Paulista con banderas y distintivos para celebrar el triunfo de su candidato.



SU DISCURSO

"Esta elección colocó frente a frente dos proyectos opuestos de país que hoy tiene un solo vencedor: el pueblo brasileño. No es una victoria del PT o mía, sino del inmenso movimiento democrático que dejó de lado los intereses partidarios e ideológicos por la democracia”, afirmó Lula da Silva en su primer discurso como presidente electo de Brasil.

El izquierdista regresará al poder en Brasil por tercera vez tras vencer al ultraderechista Jair Bolsonaro en el ballotage por un estrechísimo margen, reflejo de una inmensa división en el gigante sudamericano. El ícono de la izquierda latinoamericana, de 77 años, se impuso por 50,83% de los votos frente a 49,17% para el excapitán del ejército, de 67 años, con el 98,8% escrutado.

"Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente", afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) desde un hotel de la ciudad de San Pablo.

Y agregó: "A partir del 1° de enero de 2023 gobernaré para 215 millones de brasileños, y no sólo para los que me han votado. No hay dos países. Somos un Brasil, un pueblo, una gran nación".

"A nadie le interesa vivir en un estado permanente de guerra. Este pueblo está cansado de ver al otro como enemigo. Es hora de bajar las armas. Las armas matan y nosotros escogemos la vida", manifestó.

"Hoy le decimos al mundo que Brasil ha vuelto. Que Brasil es demasiado grande para ser relegado al triste papel de paria del mundo. Recuperaremos la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad del país, para que los inversores vuelvan a confiar en Brasil", afirmó el mandatario electo.

Y prometió la reindustrialización de Brasil: "Invertiremos en la economía verde y digital, apoyaremos la creatividad de nuestros empresarios y emprendedores. También queremos exportar conocimientos".

El nuevo presidente recordó que el pasado miércoles, el Papa Francisco envió un mensaje a Brasil, rezando para que el pueblo brasileño se libere del odio, la intolerancia y la violencia. "Quiero decir que deseamos lo mismo y vamos a trabajar incansablemente por un Brasil donde prevalezca el amor", concluyó.