Largó la pretemporada de acuerdos en la Provincia

Por Darío H. Schueri





(Desde Santa Fe). - Los radicales santafesinos y el PRO están dando inequívocas señales de encaminarse hacia inevitables internas. El peronismo pareciera estar en estado larvado. Omar Perotti deja que retocen por los caminos de la Provincia a quienes deseen sucederlo (últimamente se agregó al contingente el rafaelino Marcos Corach) mientras encara en EE.UU. un seminario de capacitación de varios días. Prácticamente se estaría confirmando el adelanto de este Diario: las elecciones serán en setiembre del año que viene. Como dicen en el campo “hay más tiempo que vida”.



RADICALES A LAS PASO

CON EL PRO COMO

“PARTÍCIPE NECESARIO”

De manera innegable, Maximiliano Pullaro -tal como expresamos en este espacio en infinidad de veces- es el único precandidato firme a gobernador del espacio opositor. Una semana después de haber salido segundo por escasos votos en las legislativas nacionales, Pullaro blanqueó en la localidad sancristobalense de Ambrosetti sus intenciones: “solo a Gobernador, y si pierdo me voy a mi casa, no especulo con dobles varas nacionales”, dijera en aquel momento cuando se pensaba que Perotti llamaría a elecciones en abril- junio, dejando el “paraguas” de las nacionales de julio para los que perdieran las PASO o las generales provinciales.

La sombra de Losada comenzaba a recortarse, como al alba, poco tiempo después. Su mentor Julián Galdeano no le iba a dejar el campo orégano a Pullaro. Más tarde apareció en escena Dionisio Scarpín aspirando también, porque no, al Sillón del Brigadier; con visita a Mauricio Macri incluida. Galdeano (Losada) y Pullaro nunca dejaron de hacer fintas (utilizando un término boxístico afín al diputado radical).

Acción y reacción todo el tiempo. La última exhibición de fuerzas fue en el transcurso de la ultima semana: Julián Galdeano y Mario Barletta junto a Carolina Losada y Dionisio Scarpín, reunieron a medio millar de radicales en una cena celebratoria del triunfo – casi un mes antes - del año pasado. Algunos de los comensales presentes cuchicheaban con una especie de “operativo clamor” para Losada: “no hay que apurarse, falta tanto para el cierre de listas”, apaciguaba Galdeano.

Pocos días más tarde, el radicalismo “pullarista” Neo- Evolución y José Corral, mostraban su poder de fuego juntos a sus tropas en un multitudinario acto, aunando esfuerzos para “cambiar Santa Fe”; sea en la ciudad (capital) como en la Provincia.

A la candidatura gubernamental de Maximiliano Pullaro, José Corral le aportaría el “músculo electoral” de su flamante concejala Adriana “Chuchi” Molina, como precandidata a intendente de esta capital; Corral, mientras sondea encuestas para disputar quizás la senaduría por el Departamento La Capital, hizo reserva del primer lugar a diputado provincial de Pullaro.

En ambos acontecimientos hubo presencias del “PRO larretista”: el concejal de esta capital Sebastián Mastropaolo acompañó a Galdeano – Barletta (Losada – Scarpín) mientras que la dirigente galvense Gisela Scaglia subió al escenario con Pullaro – Corral.

El “PRO macrista” que en Santa Fe lidera Federico Angelini, prefiere mantenerse alejado de las compulsas radicales. Por ahora. La tormenta solar que tiene lugar en Nación entre radicales y “proistas” en algún momento, indefectiblemente, irradiará en Santa Fe.

Desde Neo- Evolución confirman que la integración con el larretismo se daría a través de la compañera de fórmula de Pullaro.

Oídos indiscretos aseguran haber escuchado susurros en el macrismo – jamás confirmados – que no estarían descartando, llegado el caso, “bancar” a Losada. ¿Fórmulas cruzadas en los dos bandos?. “Falta tanto”, calmaría Galdeano, en sintonía con los socialistas, que lisa y llanamente no quieren hablar de elecciones- mucho menos de alianzas- en estos tiempos: “nuestra definición se dará en un congreso partidario sobre fines de año; o el año que viene”, avientan “orgánicamente”.



PEROTTI: ENTRE LA OBRA

PÚBLICA Y LA ECONOMÍA

DEL CONOCIMIENTO

Durante su discurso inaugural de sesiones en la legislatura el pasado primero de mayo, Perotti le dedicó un momento sustancial a la economía del conocimiento, básicamente la biotecnología, propulsando a la Provincia como “pionera” en este revolucionario sector que definirá, junto con la inteligencia artificial, la existencia de la humanidad en los tiempos por venir.

El Gobernador dio el puntapié inicial con el ambicioso proyecto SF500 “Fondo de ciencias de la vida”, junto a la compañía Bioceres (que ahora es objeto de un pedido de informes por parte del diputado radical Marcelo González), y participa con énfasis en cada acontecimiento del “hub tecnológico”. Como definiera el Dr. Miguel Peralta, representante del PTLC ante la Aceleradora del Litoral: “Perotti tiene legitimidad empresaria para hablar del tema; además de sólidos fundamentos basados en su conocimiento de la temática”.

Junto a lo que podría considerarse – erróneamente- “intangibilidad” de la ciencia, los más de 80 mil millones de pesos presupuestados para la obra pública en el presupuesto 2023, y el franco apoyo a los sectores productivos, le agregarían al final de su gestión la pincelada de “hacedor” que Perotti necesita para que el peronismo continúe en el poder. El “supremo” objetivo de todo gobernante.



¿PEROTTI PRESIDENTE

DE DIPUTADOS?

Por estas horas, el Gobernador estaría embarcando rumbo a Nueva York para participar en Naciones Unidas del Centro de Promoción de Negocios junto con la Cancillería argentina, y además participar de un seminario de capacitación en la Universidad de Yale, que lo alejaría más de una semana de Santa Fe.

El consultor político Lucio Guberman (estratega comunicacional de la campaña de Carolina Losada) opinó que “Omar Perotti tendría serias chances – por ser un gobernador peronista importante junto a Schiaretti - de ser elegido por Cristina Fernández como su candidato a Presidente”.

Guberman sorprendió con esta apreciación durante el transcurso de una original charla organizada por la agencia Usina Ferré versada “Beers & Politics”, auspiciada por Boldt y CCU, que contó además con la presencia de otros dos expertos en comunicación y estrategia política: la paranaense Camila Farías y el cordobés radicado en España Fernando Pittaro.

Más allá de la visión de Guberman (quien además adelantó que en poco tiempo podría escucharse “Cristina candidata a gobernadora de Buenos Aires”), lo cierto es que nos resulta difícil imaginarnos a Perotti presidiendo la Cámara de Diputados de la Provincia (suponiendo que su lista obtuviese las constitucionales 28 bancas), aunque fuere como interregno para volver a pelear la gobernación en el 2027.