Se llevó a cabo la presentación de los libros de Alcides Castagno

Luego de la publicación de su último libro “Luz de octubre” y de ser posteriormente declarado como interés municipal, Alcides Castagno realizó dicha presentación literaria este viernes, en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Con orgullo y pasión por las letras, Alcides demostró ser un gran escritor. Los dos tomos, “Luz de octubre: Rafaela, sus hacedores” y “Luz de octubre: Rafaela, sus personajes”, demuestran su amor por la ciudad y su dedicación. En ellos, el autor comparte las historias, testimonios y valiosísimos recuerdos que vivió aquí: “Esta ciudad que transformó mi paso en pavimento y mi cielo en altos ventanales, es algo de lo que traduje en palabras y parte de lo que sentí vivirla”, comenta Alcides en la introducción de su libro.

En esta presentación que sin dudas también fue celebración, estuvieron acompañando y comentando la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, Mariana Andereggen, junto a Mayra Aguilar y Viviana Bai. Además, se disfrutó de la intervención musical que realizaron Natalia Krilich y Andrea Sleive.

En diálogo con este medio, Alcides comenta cómo vivió esa noche y cómo sintió este festejo de su obra: “Presentar un libro (en este caso dos) ha sido para mí un hecho original, nuevo, después de una vida entera transitando búsquedas, inventando caminos o descubriendo atajos; ver una sala totalmente cubierta, con rostros en su mayoría conocidos, poder reír y lagrimear con ellos, abrazarnos y compartir memorias, ha sido una imborrable sensación de compañía, después del hecho solitario de crear y soñar”.

“La presencia de buena parte de mi familia (la parte posible, porque somos muchos) añadió el condimento de calidez que quisimos darle al momento. Ha sido –al menos de mi parte–exteriorizar un acto de amor que tenía escondido entre archivos que esperaban ver la luz o desaparecer para siempre. Vieron la luz y participé de su alumbramiento. Poco a poco voy repasando cada segundo, con la intensidad de lo irrepetible”, agrega el autor, quien compartió este momento con su esposa y sus cinco hijos. Ayer, último día del fin de semana, volvió a sentir el nido vacío, teniendo en cuenta que cuatro de sus hijos viven fuera de Rafaela, precisamente en Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Santiago de Chile. Sin embargo, admite que fue muy feliz.

Con respecto al reconocimiento por parte del Concejo Municipal sobre su obra, Alcides expresa: “El acto del jueves en el Concejo me sonaba, a priori, como una grandilocuencia inmerecida; ellos, los concejales, como síntesis de una ciudad que piensa distinto pero siente igual, me convencieron de que el mensaje les había llegado y que todo valía la pena, desde el acto de guardar los registros de tantos años a esta parte, hasta la búsqueda de las voces que deben permanecer para que mis conciudadanos conozcan de dónde venimos y hacia dónde podemos ir”. El Concejal, Lisandro Mársico (PDP), quien propuso este proyecto, definió bien a Castagno y la motivación indicando: "Se puede observar, en diferentes pasajes de las obras, su profundo amor por Rafaela, a decir de su propia expresión: 'Es el lugar donde a vivir me quedo y a morir espero'. En ambas publicaciones son un rico acervo de la vida y obra de las personalidades que aborda, desde aquellos que sentaron las bases de esta pujante Ciudad, hasta los que no pasaron desapercibidos, para su historia, porque dejaron una huella imborrable en el ámbito que se desempeñaron”.

A su vez, Alcides destaca: “‘Luz de Octubre’ no es una enciclopedia ni un producto de investigación histórica; trata de recoger testimonios vivos de los herederos de una población fundacional, sus motivaciones y esfuerzos de imaginación y trabajo, para que hoy Rafaela sea lo que es: una luz que, entre virtudes y defectos, nació en aquel octubre”.

“Mi futuro en el mundo de las letras, un mundo que nació temprano, pero empezó a mostrarse tarde, no tiene promesas ni proyectos concretos; lo que tiene es el compromiso de continuar en lo posible con testimonios que todavía guardo y otros que se agregarán, siempre que Dios me permita responder en lo físico. El “mundo de las letras” es todavía un espacio enorme que no he explorado y que exige contribuciones propias y ajenas; es una puerta que he abierto hacia un enorme espacio donde habitan clásicos de todos los tiempos; espero ser medianamente digno de ellos”, concluye el autor, que buscará en su memoria aquellas reliquias rafaelinas y seguirá dándoles luz con la escritura como arte y medio.



SOBRE EL AUTOR

Alcides Castagno nació en el campo, cerca de Roca, el 3 de mayo de 1943; a los 7 años se vino a vivir a lo de sus abuelos a Rafaela.

Su inserción a la vida cultural fue inmediata desde muy joven. Desde la década del ’60 comenzó a formar parte del Cine Club Rafaela y junto a Alberto Domenella, Fortunato Nari, Angel Balzarino y Elda Massoni formaron parte de la Comisión de Escritores Rafaelinos (ERA).