Halloween: todo lo que tenés que saber sobre esta festividad

"Todos tenemos un lado oscuro y hoy es el día perfecto para hacerlo florecer", dice una de las frases más escuchadas en Halloween. Lo que en Latinoamérica suele conocerse como "Noche de brujas", se celebra hoy, 31 de octubre. En la cultura popular se suele hablar de disfraces espeluznantes, maquillajes elaborados, fiestas temáticas, películas de terror que invaden el cine y la televisión, algún que otro susto y mucho pero mucho misterio. Hasta los más chicos salen a pedir caramelos por el barrio y, aunque algunos vecinos no están preparados para esta celebración, algo siempre reciben y se pasean con sus bolsas llenas, contentos. Es cada vez más evidente que en Argentina se apropiaron de esta celebración extranjera y, precisamente en Rafaela, también suceden cosas interesantes.

Pero esta fecha es más que eso: es una oportunidad para reinterpretar sus orígenes y la riqueza de su legado, las energías y esa 'oscuridad' que sale a la luz.

Para conocer más sobre este gran día, desde este medio se le consultó a la astróloga y tarotista, Analía Esparza, quien lleva más de 12 años trabajando en el mundo holístico.



¿Cuál es el origen de esta festividad?

Es una festividad de origen celta, símbolo de la transformación y la conciencia del fin, conocida como la unión del mundo de los vivos con el mundo de los muertos.

Los celtas celebraban sus ritos y rituales basados en los ritmos de la naturaleza y el cosmos. Por eso, estas celebraciones se realizaban y continúan realizándose durante el tiempo en que el sol transita por la energía de Escorpio, signo del Zodíaco que centra su energía en las profundidades.

Escorpio, Halloween y el Día de Muertos nos recuerdan que la muerte forma parte de la vida.

Es importante hacer contacto consciente con la muerte, la oscuridad, la sombra, porque la integración de esa dimensión nos conecta con la percepción de un más allá, una eternidad que nos trasciende.



¿Qué se despierta en la noche de Halloween? ¿Qué energías están presentes en esta fecha?

Para los celtas samhain, más conocida como Halloween, es la festividad más importante del período “pagano” en Europa hasta su conversión al cristianismo.

La noche del 31 de octubre se celebraba el final de la temporada de cosechas y era considerada como el «Año Nuevo Celta», que comenzaba con la estación oscura, el invierno.

Ellos celebraban la oscuridad, el fin y la muerte, para dar vida al renacimiento. Por eso han elegido el 31 de octubre, tiempo del tránsito del sol en Escorpio, mes regido por Plutón (Hades en la mitología griega), que representa el Dios del Inframundo, de las oscuridades y el poder de la transformación inevitable, la conexión con el fin, la muerte, y toda esa dimensión donde las almas se transforman y renacen.

La noche del 31 de octubre era considerada especialmente esotérica por los celtas y druidas. Creían que el velo existente entre el presente, el pasado y el futuro caía y se podía entrar en contacto con el mundo de la muerte, el inframundo y lo oscuro.

Una fecha especial donde se celebran diversos rituales luminosos y también oscuros, porque el clima cósmico abre las puertas a todas clases de artes mágicas y de contacto con esa dimensión temerosa que nos trasciende, nos sensibiliza y muchas veces nos duele.

Estas celebraciones llegan para recordarnos que la muerte es parte de la vida, que deberíamos tener una comprensión profunda, que se mezcla en cierta forma con la percepción de un más allá, una eternidad que nos trasciende.



¿Cuáles son los símbolos más reconocidos de Halloween? ¿y los rituales?

La sabiduría de la muerte nos permite aprender a percibir el sentido de la vida.

Porque la muerte es una figura central de la vida física y espiritual a la vez, conectando esa dualidad que somos.

Dentro del tarot, el Arcano 13 representa este estado de conciencia. En astrología, es Escorpio el signo que dimensiona este nivel. Por eso, Samhain, Halloween y el Día de Muertos se celebran durante la temporada de Escorpio.

La alegoría del esqueleto, la calavera y los huesos son imágenes que tienen el mismo sentido: la transmutación de la sustancia, la transformación y desmaterialización para la evolución.

Perderle el miedo a la muerte es, sin dudas, el más elevado proceso de conciencia en el que podemos integrar la percepción de un más allá, una eternidad que nos trasciende, y así espiritualizar también la materia que somos.



¿Cómo se adapta este fenómeno extranjero en Latinoamérica?

Nosotros en América Latina la llamamos “Noche de Brujas”, donde se realiza un festejo, noche de disfraz. Desde el lado holístico no realizamos rituales como se acostumbra en otros países.



Finalmente, ¿qué nos depara este fin de año para los rafaelinos? ¿Qué consejos nos daría?

Desde el punto de vista de la astrología tenemos muchos movimientos, ya que venimos de un año muy activo energéticamente.

El próximo 8 de noviembre tenemos un eclipse lunar, la luna está en conjunción al sol.

Algunos astrólogos opinan que la zona afectada por los influjos del eclipse es solamente aquella por donde el eclipse proyecta su sombra. Sin embargo, cuando toca puntos sensibles del país o de su gobernante, suelen afectarlos.

El eclipse causa cambios de humor, el temperamento y el desequilibrio en las personas. Por eso, durante los eclipses es desaconsejable tomar decisiones importantes no meditadas como divorcios, casamientos, compra de propiedades o vehículos. Es preferible aplazar las decisiones hasta cuando el efecto de los planetas se aminore.

La crisis trae cierto tipo de reordenamiento, reorganización, asuntos en la vida que requieran mayor atención y energía.

La conjunción del eclipse de Luna con Urano en Tauro señala cambios en los cimientos y valores materiales. Les aconsejo, que realicen las cosas con cuidado, especialmente las inversiones financieras.

¡Para aquellos que tienen sus objetivos claros, tomen acción!

Desde el 11 de noviembre, por ciertos movimientos, veremos que el camino por seguir se torna más claro. Es aconsejable dar los primeros pasos hacia nuestros objetivos, con decisión y ¡no esperar milagros!

Desde mediados de mes, el Sol, Venus y Mercurio estarán en los últimos grados de Escorpio y forman un trígono con Júpiter en Piscis, donde todos ingresan en el signo de Sagitario. Plutón en Capricornio.

Todos estos movimientos pueden ayudarnos a plasmar el progreso que veíamos impensable recientemente y es aconsejable utilizar bien esta ventana de oportunidades, especialmente para poder dialogar en aquellas situaciones que consideramos conflictivas.

El área de la comunicación sigue siendo un desafío, puesto que Marte (el planeta de la guerra) se encuentra retrógrado en Géminis y forma una cuadratura con Neptuno en Piscis durante los días alrededor del 19 de noviembre. Les aconsejo prestar atención a los intercambios con otros para evitar malentendidos innecesarios.

Alrededor del día 22 de noviembre, donde el Sol ingresa en Sagitario, se forma la Luna Nueva. Esta nos trae un clima de confianza que hace que los últimos días del mes se fortalezcan, y sumado a las energías movilizadoras del eclipse, sentiremos un fuerte impulso de “sanación” interior, siempre y cuando estemos dispuestos a ver aquellas heridas que cargamos y nos dispongamos a transformar nuestro presente…. Todo el cosmos nos indica que tenemos la capacidad de lograrlo.

La astrología se basa en la ley de correspondencia y analogía que reza: “Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba para que perpetúe el milagro de la unidad”.