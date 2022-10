El Jefe de Gabinete brinda el segundo informe de gestión del año al Concejo

Se espera una reunión extensa en la que el funcionario, que, seguramente, irá acompañado de las y los secretarios que considere convenientes, responderá un largo listado de preguntas que le formularon de antemano los ediles.

De acuerdo a la Ordenanza N° 5.321, el Jefe de Gabinete está obligado a concurrir al Concejo la última semana de mayo y la última semana de octubre, “lo que permitirá llevar a cabo la evaluación de los programas en proceso de ejecución".

Lo que sigue es el cuestionario elaborado por los integrantes del Cuerpo legislativo.



CONCEJAL DESTÉFANIS (UCR-JxC)

--Asistencia alimentaria

a) Cuántos bolsones de alimentos se entregan actualmente

b) Cuántas viandas se entregan

--Pago a proveedores

Especifique en tiempo y monto las liquidaciones a proveedores que aún no fueron canceladas desde el día 01/01/2022 hasta la fecha de recepción de la presente.

--Si el Municipio cuenta con plazos fijos

a) Especifique entidad financiera

b) Monto

c) Intereses recibidos

--Ciclovía Estanislao del Campo

a) Si existe el fin de obra

b) Especifique a qué se deben las grietas que se observan

--Seguridad

a) Cuántos avisos fueron recibidos a través del programa Ojos En Alerta en el lapso de tiempo comprendido desde el 20/08/2022 hasta el 20/09/2022.

b) Si existiere información sobre cuántos de ellos lograron fehacientemente prevenir delitos.

c) Cuántos delitos fueron esclarecidos a través del centro de monitoreo en el lapso de tiempo comprendido entre 20/08/2022 hasta el 20/09/2022.

--Informe Decreto N°48180 (regula la actividad del lavado de vehículos en la vía pública)

1. Cuántos permisos hay actualmente en vigencia

2. Cuántas personas ejercen la actividad actualmente

3. Cuántos lavacoches fueron sancionados desde la creación de la Ordenanza que regula la actividad

4. Detalle el cumplimiento del artículo 16° de la Ordenanza que creó el Registro de lavacoches (procurar el fortalecimiento laboral y social de los inscriptos, así como su inclusión en los diferentes programas municipales para facilitar su acceso a oportunidades formativas, instrumentos de formalización legal y asistencia material y financiera para ellos y sus familias).

--Ordenanza Nº 5081 (declara a Rafaela ciudad libre de pirotecnia)

a) Especifique y detalle cuántas infracciones fueron detectadas según lo establecido en el artículo 15° (queda prohibido el uso total de pirotecnia o cohetería, tanto con efectos lumínicos o audibles, en eventos públicos de cualquier naturaleza)

b) Informe sobre la recepción de denuncias recibidas a través del número telefónico según lo establecido en el artículo Nº 25.

c) Informe y detalle el cumplimiento de artículo Nº 26.



CONCEJAL MÁRSICO (PDP)

--Desarrollo Social

a) Detallar cómo está conformado el equipo interdisciplinario de cada una de las Agencias Territoriales.

b) Las agencias tienen la tarea de aproximarse a situaciones de vulneración de derechos para trabajar en la restitución de los mismos. A su vez, abordan multiplicidad de temáticas como salud, discapacidad, consumo problemático, violencia de género y/o familiar, vivienda, alimentación.

1. En relación a estas problemáticas de los ciudadanos, detallar la cantidad de casos por problemática y barrio que se abordaron durante el año 2021 y de enero a agosto del 2022.

2. Establecer las soluciones que se gestionan y llevaron a cabo cada problemática.

c) Especificar actualmente:

1. Cuántas viandas se entregan por semana.

2. Cuántas Tarjetas Alimentar tiene contabilizadas el Municipio que se distribuyeron en Rafaela (cantidad total que esté utilizándose)

3. Cuántas Tarjetas Únicas Ciudadanas se otorgaron en la Ciudad (cantidad total que esté utilizándose) .

4. Cuántos bolsones alimentarios se entregan mensualmente.

*Se solicita que todas estas preguntas pueden ser contestadas por escrito.

--Obras y Servicios Públicos

A los fines de poder tener información, actualizada y poder compartirla con quienes tienen sus viviendas contiguas a la obra de entubado de calle Tucumán detallar:

1. Avance de obra

2. Trabajos que se vienen realizando

3. Plazo de finalización

--Transporte

Explicar los motivos por los cuáles los días feriados y días domingos no hay servicio de transporte público de pasajeros.

De 25 unidades que posee la flota de transporte municipal, 10 cuentan con rampa para personas con discapacidad. ¿Le parece que contamos con un servicio inclusivo y acorde a las necesidades de las personas con discapacidad?

--Tránsito

a) Semáforos Av. Santa Fe

1. Qué análisis hace el área sobre el funcionamiento de las obras de refuncionalización de Av. Santa Fe.

2. Se estudió la posibilidad de generar una zona o espacio de giro hacia la izquierda, como tiene Av. Luis Fanti.

3. Explicar cuáles fueron los motivos por el cuáles en una intersección como Aarón Castellanos, Víctor Manuel y Av. Santa Fe no se colocaron semáforos.

b) Informar en líneas generales en qué consiste el Plan de Mitigación a que se hace mención en el informe, en relación al nuevo Inventario de Gases de Efecto Invernadero.

c) Según el informe se ha instalado una planta de Biocombustible en el Complejo Ambiental de Rafaela, para obtener biodiesel 2G.

¿Ya se encuentra produciendo? Si es así ¿Cuál es el volumen de producción? ¿Y en base a esto con quién se comercializa?



CONCEJAL SAGARDOY (UCR-JxC)

--Informe el destino de los materiales de construcción adquiridos mediante los siguientes concursos de precios:

a) Concurso de precios 223/22 chapas y perfiles

b) Concurso de precios 205/22 materiales de construcción

c) Concurso de precios 206/22 chapas y perfiles

d) Concurso de precios 207/22 puertas metálicas y placas.



CONCEJAL VIOTTI (UCR-JxC)

En relación a las obras de ejecución municipal establecidas en el presupuesto 2022, informe:

a) Obras ejecutadas en su totalidad

b) Obras en ejecución

c) Obras que comenzarán a ejecutarse antes del 31 de diciembre

d) Obras que se encuentren paralizadas, detalle motivos.

e) Obras que no se realizarán, detalle motivos.

--Personal Municipal y de Gabinete

Informe la nómina de agentes que se encuentran subrogando cargos en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, detallando los motivos que dieron origen a las subrogancias (cargo vacante, licencias, otros). En el caso de cargos que estén en condiciones de ser concursados, consignar cuándo se tiene previsto efectuar el llamado a concurso a fin de regularizar la situación.

Informe por escrito la nómina de personal de gabinete con la que cuenta al día de la fecha la Municipalidad de Rafaela, consignando secretaría y/o subsecretaría en la que se desempeñan y si se poseen cargos de planta permanente dentro del ámbito municipal.



CONCEJAL MONDINO (PRO-JxC)

--Espacios Verdes

Solicitamos informe sobre en qué espacios verdes y plazas se invirtieron los recursos gestionados de otras áreas del Gobierno Nacional y Provincial.

--Tránsito

Solicitamos el Plan Integral y de Acción aplicado para el ordenamiento del tránsito, hoy declarado en emergencia.

--Seguridad

Solicitamos informe sobre los índices de hechos de inseguridad denunciados.

--Vivienda

Solicitamos información sobre el Plan de Acción aplicado para disminuir el déficit habitacional de la ciudad.

--Servicio 147

Solicitamos la cantidad de llamados e ingreso de reclamos en la línea 147, su fragmentación por áreas y el índice de respuesta hacia el vecino.

--Nocturnidad

Informe los pasos a seguir para convocar y ordenar un tema urgente, como es la nocturnidad y su relación directa en el cuidado de los jóvenes.

--Licitaciones

Cuál es la decisión tomada, con respecto a la diferencia económica de los oferentes sobre las obras licitadas y los presupuestos oficiales publicados para la ejecución de las mismas.



CONCEJALES BLOQUE PJ

Sobre el Parque Regional Metropolitano, desarrolle brevemente la idea del proyecto, ¿en qué instancia está? y ¿qué impacto considera va a tener en la ciudad?

En el último tiempo, vemos que varios programas de empleo introducen la perspectiva de género. ¿Cómo fue este proceso? Y qué evaluación hacen?