Renuevan cupo para comprar dólar ahorro

BUENOS AIRES, 31 (NA). - Con el comienzo de noviembre, esta semana se renueva el cupo para comprar hasta 200 dólares de ahorro que permite el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de las homebanking.

A partir de las numerosas restricciones para acceder al mismo, acentuada especialmente por la prohibición para quienes mantienen los subsidios en servicios, la demanda durante septiembre cayó notoriamente.

En el noveno mes del año, los bancos vendieron US$ 191 millones para atesoramiento, lo que significa una caída del 24% respecto de los U$S 251 millones de agosto.

Un millón de individuos compraron billetes a precio dólar ahorro, promedio de U$S 186 per cápita, durante septiembre. Un marcado descenso respecto de los 1,3 millones que lo hicieron el mes anterior.

El dólar ahorro es el más barato del mercado, cotizando hoy a un precio de $268 con el recargo impositivo según los principales bancos comerciales del país.

El denominado dólar ahorro, es la cotización del dólar oficial, más la suma de un 30% en concepto de impuesto PAIS y un 35% en concepto de anticipo de impuestos.

De allí que a la suma de los $ 161,50 que cotiza el dólar se paga un costo final de $ 268,26 al sumarle el 65% antes mencionado.

Luego los contribuyentes pueden recuperar el componente de percepción del 35%, ya sea computándolo contra impuestos, como Ganancias o Bienes Personales, o si el contribuyente no paga ninguno de esos tributos, mediante un mecanismo de recupero en cuenta, a tramitar el año próximo.

Así y todo, el dólar ahorro sigue siendo inferior al resto de las cotizaciones de los dólares legales habilitadas al público como puede ser el dólar MEP o el contado con liquidación, a los cuales hay que acceder mediante operaciones bursátiles.

Estas cotizaciones se encuentran en el orden de los $305 el dólar contado con liqui y $ 295 el MEP. Respecto del dólar blue, también hay un considerable ahorro, ya que está cotizando en 292 pesos.