Gonzalo Toselli eufórico por el logro de diversas obras

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la semana anterior mantuvimos una entrevista con el titular del Ejecutivo del Gobierno Municipal, Gonzalo Toselli, quien con inocultable satisfacción ofreció detalles de la importante obra pública concretada y en marcha, con cuya cristalización se da cumplimiento a trascendentes puntos de su propuesta de gobierno en estos dos últimos mandatos.

Indudablemente el acceso al suelo y la vivienda ha sido un eje fundamental en su gestión y Toselli dio inicio a la entrevista haciendo alusión al importante emprendimiento que significa el Parque Habitacional, sector que una vez concretado en su totalidad permitirá alcanzar la vivienda propia a 332 familias sunchalenses. En esta ciudad, como en prácticamente en todas las poblaciones el déficit habitacional es un tema que preocupa.

SunchaLote es un hito y Toselli recordó que "todo comienza con el plan de Acceso al suelo y la vivienda que tiene sus inicios más importante en el Loteo Rossi, una organización público privada, en la que el municipio queda con 78 lotes, que, como en todas las ofertas que se ponen a disposición de los sunchalenses se vendieron a precios accesibles.

"En SunchaLote la actividad fue iniciada con la compra de un macizo de 14,5 ha., urbanización que se inicia con la intervención del Gobierno Nacional que nos permite acceder a fondos que, de una obra de 500 millones el 70% pone la Nación, la obra está en un 75% de avance. De esos terrenos surgen 332 lotes, los 88 adjudicados recientemente son parte de ello".

En cuanto al déficit habitacional hizo saber que en 2020 era de 1085, y con las urbanizaciones encaradas, el jefe de gobierno aseveró que "si sumamos esto a los distintos planes se cubren las expectativas de 520 familias".

Más adelante, satisfecho, remarcó "es la inversión más importante en la historia de la ciudad, nunca se hizo una urbanización tan importante".

Agregó que "la licitación la ganó una empresa de acá, Romano construcciones, eso es muy importante porque todo queda acá", y subrayó "muchísimo mérito del gobierno nacional, todo un proceso muy minucioso, siguiéndose todos los pasos hasta finalmente brindar la aprobación".

Más adelante enfatizó que "88 lotes es un dato importante, quedan 244, lo que tenemos acordado de palabra es que saldrán a la venta accesible, que es valor ProCrear, y ellos automáticamente acceden a un crédito. Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, presente en el momento de adjudicar los 88 lotes, se comprometió a gestionar a los 88 el crédito ProCrear".

Por otra parte consideró que "logramos incorporarnos a este proyecto el poder de tener la tierra, además del estudio ambiental y el proyecto técnico".



Cloacas

Otro hecho de especial significativo para la ciudad tuvo lugar en la semana anterior, cuando fueron celebrados dos convenios con ENOHSA que permitirá cubrir toda la ciudad con el servicio de cloacas.

En tal sentido Toselli recordó que "estos expedientes que están saliendo, tienen 5-6 años de antigüedad, no conocemos que haya ciudad cubierta totalmente con el servicio de cloacas, estamos investigando para saber cuántas poblaciones hay en el país en esas condiciones".

El Intendente enfatizó que tienen tres convenios con el organismo nacional, el primero está en construcción el área de servicios, que alcanza a Villa Autódromo, Barrio Colón y barrio SanCor.

El sector 2 es un gran colector de 3.900 m. de largo, fundamental para que pueda funcionar parte de las redes.

Y finalmente el sector 3 tiene que ver con las redes que están faltando.

Por otra parte señaló que "es importante decir que hace mucho se construyeron las cloacas, es que se está trabajando mucho en el recambio de cañerías". Y tal como lo anunciamos hizo saber que por los sectores "segundo y tercero firmamos convenio marco el miércoles pasado en ENOHSA. En 15 días trabajarán en la actualización de cómputo y presupuesto, y nos mandarán la no objeción, lo que nos permitirá llamar a licitación, luego haremos el convenio y se remitirá el 30% de anticipo financiero y se trabajará con certificación de obra, mensuales".

También puntualizó que "el tercer convenio beneficiará a 600 viviendas, lo significa unos 8.000 metros lineales. Entre los dos convenios habrá una inversión que oscila entre 250 y 300 millones. Sunchales la única que celebró dos convenios".

Ante la suscripción de este acuerdo que, sin lugar a dudas permitirá alcanzar una meta perseguida por muchos intendentes, Toselli destacó que "se sintieron emocionados".



PAVIMENTO

Esta es una obra que desde su primera intendencia anhelaba cumplir, en estos dos últimos mandatos logró buenos resultados, en tal sentido señaló que "se empezaron las obras para la pavimentación de 62 cuadras de pavimento que pertenecen al Plan de Reconstrucción de pavimento urbano, cuando se concluyan esas obras más la de Balbín y la de un consorcio vecinal estaríamos al fin del mandato con la concreción de 290 cuadras".



CONSORCIO AMBIENTAL

Este es un tema que preocupa y el ejecutivo anhela concretar, en tal sentido puso de relieve que "ahora somos 19, porque ahora se sumó Curupaytí, se trabaja muy bien, nos hemos encontrado con factores externos, entre ellos intervención de la justicia. El plan A es el campo adquirido 26 Ha, plan B de 22 ha. más al Oeste y un plan C terreno de Vialidad, estos tres son los que tiene información el Ministerio de ambiente, después está Palacios, con propuesta con empresa privada, y se aportaron datos de varios campos más con lo cual hay 6 o 7 opciones.

"Hay estudios de impacto ambiental de los dos primeros. Podrían expedirse antes de fin de año, es probable que en el transcurso de noviembre. Estamos súper convencidos de esto, pero no pudimos, el proyecto es una maravilla".

Por otra parte informó que "la planta de residuos está saneada en un 100%, volcamos en un pequeño espacio y tapamos inmediatamente. Tenemos tierra acopiada para ello y por si hay otro incendio, incorporamos cámaras, hay seguridad permanente, estamos trabajando en el tejido perimetral, quiero empezar ahora, antes del nuevo centro ambiental, ahí quiero implantar el vivero municipal. Estoy convencido que vamos a lograrlo".