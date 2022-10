Losada a favor de un "proyecto colectivo"

La vicepresidenta segunda del Senado, Carolina Losada, pidió que la oposición se enfoque en un "proyecto colectivo" por encima de "los individualismos" porque "la Argentina no da más de políticos que estén pensando en aspiraciones personales".

"Venimos por la democracia, la verdad y los valores republicanos que (Raúl) Alfonsín no sólo decía sino también aplicaba. Hay banderas del radicalismo que no debemos olvidar, como los derechos humanos y la educación pública. No tenemos que dejar que otros nos lo roben", destacó la santafesina en el marco del acto que hizo la UCR para recordar los 39 años de las elecciones que marcaron el regreso de las urnas tras siete años de dictadura.

En diálogo con NA, la ex conductora remarcó que "hay que concebir la política como una herramienta de cambio para que los argentinos vivan mejor", pero fue cauta sobre el armado de las candidaturas de Juntos por el Cambio en 2023.

"Hoy no estamos acá por un interés electoral, sino que venimos porque es una fiesta para la democracia, el radicalismo y también para todos los argentinos que creen en los valores republicanos", concluyó. (NA)