Costamagna y Gauchat perjudicados por los toques en las series del Turismo Pista

Luego de los excelentes registros que señalaron en las pruebas de clasificación, instancia en la que fue segundo José Luis Costamagna y obtuvo el cuarto tiempo Máximo Gauchat (ambos con VW Up), los dos se vieron perjudicados al recibir sendos toques en sus respectivas series.

De todos modos, el susanense pudo finalizar tercero en su parcial y el rafaelino terminó quinto en el suyo, por lo que intentarán recuperar en la final que la Clase 2 disputará esta mañana -desde las 10:30- en el autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

En cuanto a los otros pilotos de esta ciudad, tanto Cristian Vaira como Ricardo Saracco (los dos con VW Up) fueron undécimos en las series que los tuvieron como protagonistas.

Los resultados son los que proporcionamos en el siguiente informe:



Primera serie (6 vueltas): 1° Pablo Vázquez (VW Up), en 10m22s878, a un promedio de 148,386 Km/h; 2° Luciano González (Corsa) a 3s886; 3° Matías Quaglia (Celta) a 4s320; 4° Nicolás Herrera (VW Up) a 5s142; 5° Máximo Gauchat (VW Up) a 6s593; 6° Gonzalo Poles (VW Up) a 10s785; 7° Sebastián Rodríguez (Corsa) a 15s843; 8° Mariano Sala (Corsa) a 16s424; 9° Sebastián Gallo (Fiat Way) a 16s547 y 10° Franco Nazzi (VW Up) a 17s904.



Segunda serie (6 vueltas): 1° Martín Chico (Corsa), en 10m24s468, a un promedio de 148,008 Km/h; 2° Yair Etcheveste (Ford Ka) a 4s727; 3° José Luis Costamagna (VW Up) a 10s439; 4° Fabricio Scatena (Corsa) a 11s991; 5° Oscar Dufourc (Ford Ka) a 13s715; 6° Santiago Tambucci (Celta) a 14s273; 7° Diego Vaño (VW Up) a 14s429; 8° Juan Haesevocts (Fiat Way) a 14s431; 9° Javier Nuñez (VW Up) a 14s432; 10° Franco Melli (Corsa) a 14s711 y 11° Cristian Vaira (VW Up) a 14s888.



Tercera serie (6 vueltas): 1° Cristian Garbiglia (Corsa), en 10m23s067, a un promedio de 148,341 Km/h; 2° Alejo Cravero (VW Up) a 3s292; 3° Facundo Ríos (VW Up) a 4s552; 4° Lucas Bayala (Corsa) a 5s450; 5° Santiago Lantella (Ford Ka) a 7s681; 6° Gastón Fontana (Corsa) a 8s011; 7° Juan Palacio (VW Up) a 10s622; 8° Santiago Paincho (Corsa) a 15s194; 9° Stefano Isoldi (Corsa) a 16s077; 10° Andrés Calderón (VW Up) a 18s577 y 11° Ricardo Saracco 8VW Up) a 21s086.



CLASES 1 Y 3

También se disputaron ayer las series de las Clases 1 y 3, que tuvieron a estos ganadores:

Clase 1: Joaquín Melo; Felipe Martini y Miguel Cangelaro (todos con Fiat Uno).

Clase 3: Lucas Petracchini (Clio); Exequiel Bastidas (Etios) y Thiago Martínez (Clio).

Cronograma: hoy se realizarán las finales en estos horarios, a las 09:40 Clase 1 (13 vueltas ó 25 minutos); a las 10:30 Clase 2 (14 vueltas ó 30 minutos) y a las 11:30 Clase 3 (14 vueltas ó 30 minutos).