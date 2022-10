En Barranquitas, Sportivo bajó a Ferro

Sportivo Norte consiguió su primera victoria en el Regional Amateur y puso la zona 5 en ‘llamas’. Ayer, por la fecha 3 del torneo Regional Amateur el Negro superó 2-1 a Ferrocarril del Estado, en barrio Barranquitas.

Las emociones llegaron en el segundo tiempo. A los 24 minutos apareció Ezequiel Gnemmi para abrir el marcador y dos minutos después, a los 26, Bruno Riberi igualó para los de barrio Los Nogales, que hasta ese entonces no habían generado prácticamente peligro en el arco rival. A los 32m Damián Maciel anotó de cabeza el 2-1 para Sportivo.

El elenco que conducen Carlos Trullet y Pachi Isaurralde necesitaba ganar para ponerse en competencia y lo hizo. Fue una victoria merecida. Tuvo las más claras y en un juego que por momentos fue muy mezquino, con un calor sofocante que superó los 39º, se puso arriba en el marcador, se supo recomponer del golpe del empate y lo terminó ganando.

Los de barrio Los Nogales llegaban con dos victorias y en lo más alto de la tabla, posición que ahora comparten con Argentino Quilmes, que ayer le ganó 1-0 a Libertad en Sunchales.



LAS POSICIONES: Ferrocarril del Estado 6, puntos; Argentino Quilmes 6; Sportivo Norte 4; Libertad 1.



PRÓXIMA FECHA (4º): Argentino Quilmes vs Sportivo Norte, Deportivo Libertad vs Ferrocarril del Estado.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



SPORTIVO NORTE: Luciano Alderete; Mauro Cardozo, Luis Ybañez, Ezequiel Gnemmi, Valentín Corbalán; Cristian Arias, Alexis Mansilla, Maciel y Marcos Quiroga; Maldonado y Jara. DT: Carlos Trullet.



FERROCARRIL DEL ESTADO: Matías Grosso; Lucas Ibáñez, Santiago Aragoni, Martín Zbrun y Mariano Andrada; Federico Malano, Flavio Barolo, Agustín Zilli y Lucas Quiróz; Lucas Volken y Yoel Holmann. DT: Oscar Born.



Goles en el segundo tiempo: 24m Ezequiel Gnemmi (SN), 26m Bruno Riberi (F) y 32m Damián Maciel (SN).



Cambios ST: 00m Ignacio Ynfante y Nahuel Vera x Arias y Maldonado (SN), 7m Nahuel Velázquez x Volken (F), 17m Bruno Riberi y Marcos Iñiguez x Andrada y Zilli (F), 19m Adrián Córdoba x Corbalán (SN), 35m Marcos Valsagna x Ibáñez (F), 48m Gabriel Leguizamón x Jara (SN).



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Ángelo Trucco.